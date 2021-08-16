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包．開箱／BV最新爆款「焦糖信封包」！　倒三角、金鍊超燒元素一顆擁有

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▲BOTTEGA VENETA爆款Mount Bag 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／專題報導

BOTTEGA VENETA（BV）創意總監Daniel Lee選擇離開傳統的時裝周日程發佈新品，改以「衣櫥」概念回歸時尚單品本身，在全新WARDROBE 02 （二號衣櫥）早秋系列中，就悄悄藏著一顆爆款手袋「Mount Bag」，以實用的信封包輪廓加入標誌性金屬鍊帶設計，絕對被燒慘，就讓《ET FASHION》包開箱搶先帶你仔細看！

▲▼BV 。（圖／品牌提供、翻攝自官網）

▲▼BV 。（圖／品牌提供、翻攝自官網）

▲▼BV 。（圖／品牌提供、翻攝自官網）

▲6月才發佈的2號衣櫥早秋系列 。（圖／品牌提供、翻攝自官網）

Daniel Lee的加入仿佛為BV注入新血，改革舉措從未間斷，2021年起他更將WARDROBE（衣櫥）概念用於早春、早秋系列，成為春秋兩季的延伸，所以衣櫥系列簡約之餘都非常適合日常穿著。像是6月才發佈的2號衣櫥早秋系列中，就以「性別平衡」為主軸，因此無論男女皆以相同色系、面料與廓形單品達到實穿性，連包款也是男女通吃，成為名副其實的爆款。

▲▼BV 。（圖／品牌提供、翻攝自官網）

▲bv 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲Mount Bag最受到矚目 。（圖／翻攝自官網、記者鮑璿安攝）

其中就屬新款Mount Bag最受到矚目，兩種款式中， 以Envelope 信封斜挎包和 Bermuda top-handle 手提款式為基礎，有亮面、絨面與小牛皮材質，滿足不同時尚口味。最吸引人的莫過於金屬鍊帶設計，是品牌經典元素之一，呈現於包款正中央，在四方輪廓下交織出奢華魅力。

▲▼BV 。（圖／品牌提供、翻攝自官網）

▲▼BV 。（圖／品牌提供、翻攝自官網）

▲Mount Bag還藏有木製手柄款式。（圖／翻攝自官網）

信封包的倒三角開口則藏在金鏈之下，通過磁性開合，從側面看更營造出風琴結構，達到完美的置物能力。偏好大包的時尚迷，這次Mount Bag也能滿足，另一款肩背包以木製手柄注入，與金鍊產生碰撞美感，輕背上身自動吸睛，為Mount Bag創造與眾不同的魅力。

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關鍵字：

包開箱, BV, BOTTEGA VENETA, Mount Bag

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