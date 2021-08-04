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沒比奧運也爆紅！日本田徑正妹短髮＋腹肌照瘋傳　網暴動：真的可愛

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記者王則絲／台北報導

因疫情關係而延期一年才舉行的東京奧運，是現在全球最為火熱的話題，而近期日本一名女子田徑運動員，雖然沒有參加奧運賽事，卻因為網上釋出的國內賽畫面而大爆紅，這名選手叫做小玉葵水，擁有精緻臉蛋、留著一頭俏麗短髮與川字腹肌，高顏值外型讓網友們瞬間被圈粉，在推特上被讚爆瘋傳。

▲小玉葵水。（圖／翻攝自日本陸連）

▲小玉葵水。（圖／翻攝自日本陸連）

▲日本田徑跳遠運動員小玉葵水爆紅。（圖／翻攝自日本陸連）

小玉葵水今年21歲，身高約158公分，身材相當嬌小，跳遠為她的強項，雖然不是奧運選手，但是小玉葵水的實力也不容小覷，她從2020年開始參加各大比賽，去年夏季參加了日本田徑大學賽獲得冠軍、北海道學生錦標賽的MVP，以及於北日本學生隊校錦標賽中，以跳遠6m18cm的成績刷新個人最佳紀錄。去年參加日本田徑錦標賽，小玉葵水以6m03cm拿下第五名；今年再次挑戰，以6m01cm成績得到第八名。

小玉葵水的臉非常小，精緻臉蛋宛如女明星，有許多網友都認為，小玉葵水與長澤雅美有幾分神似，同時也因為臉小，顯得比例更佳，小玉葵水留著一頭短髮造型，特別青春可愛，就像女高中生一樣給人一種清純感，賽場上運動服為短版上衣與運動短褲，讓小玉葵水緊實的川字腹肌一覽無遺，觀眾除了觀賽也大飽眼福。

小玉葵水亮麗的外型讓她沒比奧運也成為了熱搜，先前比賽的影片更是突破兩百萬觀看次數，網友們為她暴動：「真的好可愛！」、「超漂亮的欸，完全可以當明星」、「好迷人的腹肌」、「6公尺⋯⋯是用飛的吧」但是小玉葵水個人IG上照片並不多，且與朋友的合照中使用了誇張的修圖的方式，粉絲一致認為：「本人比修圖好看太多！」

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關鍵字：

日本, 正妹, 小玉葵水, 田徑, 跳遠, 運動員, 選手, 腹肌, 女神, 美女, 奧運

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