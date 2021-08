沒比奧運也爆紅！日本田徑正妹短髮＋腹肌照瘋傳　網暴動：真的可愛

記者王則絲/台北報導

因疫情關係而延期一年才舉行的東京奧運,是現在全球最為火熱的話題,而近期日本一名女子田徑運動員,雖然沒有參加奧運賽事,卻因為網上釋出的國內賽畫面而大爆紅,這名選手叫做小玉葵水,擁有精緻臉蛋、留著一頭俏麗短髮與川字腹肌,高顏值外型讓網友們瞬間被圈粉,在推特上被讚爆瘋傳。

▲日本田徑跳遠運動員小玉葵水爆紅。(圖/翻攝自日本陸連)



小玉葵水今年21歲,身高約158公分,身材相當嬌小,跳遠為她的強項,雖然不是奧運選手,但是小玉葵水的實力也不容小覷,她從2020年開始參加各大比賽,去年夏季參加了日本田徑大學賽獲得冠軍、北海道學生錦標賽的MVP,以及於北日本學生隊校錦標賽中,以跳遠6m18cm的成績刷新個人最佳紀錄。去年參加日本田徑錦標賽,小玉葵水以6m03cm拿下第五名;今年再次挑戰,以6m01cm成績得到第八名。

Tokyo Olympics really failed for not inviting her #小玉葵水 pic.twitter.com/86Q6hD7zF9