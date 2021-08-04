東奧高球名將撞百萬錶　超輕盈、伸縮錶冠不卡手

▲愛爾蘭前球王Rory McIlroy在東奧戴歐米茄海馬Aqua Terra「Ultra Light」腕錶打球。（圖／歐米茄提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

高爾夫球若戴錶上場，毫無疑問一定要輕盈、不卡手，歐米茄（OMEGA）辦到了，旗下僅55克的海馬Aqua Terra「Ultra Light」腕錶，讓參加此次東京奧運會的5位高爾夫球名將全戴上，當中形象大使Rory McIlroy、Collin Morikawa、Sebastian Muñoz也都與台灣高爾夫好手潘政琮加入銅牌爭奪戰，最後由潘政琮勝出。

▲Sebastian Muñoz在東奧也戴歐米茄海馬Aqua Terra「Ultra Light」腕錶出戰。

讓世界級高爾夫球名將撞錶也要戴的歐米茄海馬Aqua Terra「Ultra Light」腕錶，以符合人體工學設計為目標，首度採用強韌又輕盈的伽瑪鈦（Gamma Titanium）合金打成，連內載的大師天文台認證的8928機芯也以鈦金屬製作，搭配布料錶帶僅55克，是品牌歷來最輕盈的運動錶，更讓球員滿意的是其錶冠為伸縮設計，無須使用時可收到錶殼內，因此揮桿時沒有卡手的問題，共有綠色款、藍色款與紅色款。

▲歐米茄海馬Aqua Terra 150米系列同軸擒縱41毫米大師天文台腕錶Ultra Light有綠色款、藍色款與紅色款，各1,590,000元。

而在本屆東奧奪得女子400公尺跨欄金牌、並打破世界紀錄的美國田徑好手西妮麥勞克林（Sydney McLaughlin），則戴著TAG Heuer（泰格豪雅）168,300元黑色陶瓷材質的Link鑽錶征戰，bling bling鑽圈伴她在世界舞台上放閃，但此款目前已停產。

▲美國田徑好手西妮麥勞克林（右）戴TAG Heuer鑽錶奪得東奧400公尺跨欄金牌。（圖／路透社）

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