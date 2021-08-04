郭雪芙肌膚狀態超Q彈　靠「懶惰」一瓶保養搞定

記者李薇／台北報導

受到疫情的影響，藝人郭雪芙許久未出現在鏡頭前面，這次受到嬌蘭邀請，代言全新的皇家蜂王乳平衡油3G，她也分享使用心得，其實有平衡油之後，一瓶就可以抵很多瓶，懶惰的時候就只有用這一瓶，偶爾加入雙導精華加強保養，就可以完成日常的保養步驟。

在使用平衡油的時候，郭雪芙也會先搖一搖瓶身、接著將平衡油滴出來、然後用手指沾取，並且拍打上肌膚，加強肌膚的彈力，同時也會用推的方式，或是搭配刮棒來刮臉，促進血液循環，同時也是加強臉部的拉提按摩，如果隔天要面對重大的拍攝，也會搭配化妝棉濕敷平衡油，或是上妝前濕敷一片面膜，加強保濕滋潤，讓妝容更加服貼。

▲郭雪芙身穿黑色小洋裝出席活動。（圖／品牌提供）



對於肌膚的保養，郭雪芙最在意3個重點，首先就是肌膚一定要有光澤，滋潤度、保濕都非常重要，接著就是眼睛的部分，眼霜一定會塗，然後搭配按摩棒，推勻整個眼周，最後就是唇部的護理，因為沒辦法接受有死皮、乾裂的狀況出現，所以平時她都會使用熱水敷，再用手去按摩完，再用唇的保養品去擦。

受到疫情影響，工作也暫時停擺，郭雪芙在家的時間變多，常常都會忙著整理家務，每一天做瑜伽、每週找一天兩天做大保養，在洗完澡之後，做臉部清潔保養或是敷面膜、用乳液推身體等等。

同時也會跟著邊看YouTube，跟著做舒活的瑜伽，透過早晨喚醒身心靈，晚間再做肌耐力的動作，就是局部訓練。在家的時間多了，為了調整到好的狀態，郭雪芙在吃的東西上面也有調整，像是燙個青菜、加一點日式醬油，或是蛤蠣加金針菇拿去烤，很多食材都會吃，但是會減少麻辣、重口味的飲食。

嬌蘭 皇家蜂王乳平衡油3G

嬌蘭推出的全新皇家蜂王乳平衡油3G，已經是第三代更新版，質地像是水一樣輕盈，一抹就可以被肌膚立刻吸收，同時又有油的滋潤度，但卻有著精華般的營養，不管是輕齡或是熟齡肌膚都可以使用，非常厲害。

Prophecy Morocco 鉑翡斯 超級複方油-玫瑰煥顏

嚴萃天然有機大馬士革玫瑰精油、珍稀仙人掌籽超能量金萃油以及摩洛哥堅果賦活金萃油等珍貴天然植物油，調配出最佳比例。質地輕盈、迅速滲透高效吸收，有助加乘保養功效，重啟優異保濕修護能力，煥發年輕光采、彈力透亮的好膚質。

DR JACKSON’S 03天天調理油

添加富含維生素C的猴麵包樹籽油、豐富抗氧化劑與原花青素的馬魯拉果油，更藉由金盞草花萃取和山金車花萃取的協同作用，有效鎮定和舒緩，讓膚色清新明亮並煥發活力光彩。適合包含敏感肌在內的所有肌膚類型，通過臨床試驗易長粉刺的肌膚亦可適用。

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