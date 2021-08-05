fb ig video ETtoday search mobile

新光三越「新生活卡利HIGH」超狂開跑！　買精品、吃飯全回饋最賺16%

>

▲新光三越新生活卡利HIGH。（圖／新光三越提供）

▲新光三越新生活卡利HIGH在8／5開跑，線上線下筆筆消費都可回饋。（圖／新光三越提供，以下同）

時尚中心／綜合報導

全民回歸新生活，全台最大百貨新光三越也超應援！從8／5起推出「新生活卡利HIGH」檔期，足足25天累計消費筆筆都回饋，誠意超狂！針對會員與聯名卡，還有最高回饋到16%的超級密技，從滿精品到吃美食街，連線上購物通通大放送，找回消費快感就要從新光三越開始啦！

新光三越夏季「新生活卡利HIGH」從8／5起至8／29止開跑，只要持特定11間銀行信用卡購物，累計消費滿1萬元就回饋，還有銀行卡友禮、skm pay加碼、專屬聯名卡消費禮、滿額禮層層賺，4大重點報你知，回饋絕對拿飽飽。

▲新光三越新生活卡利HIGH。（圖／新光三越提供）

消費累計滿萬元就回饋

從8／5起整整25天，新光三越會員持11間指定銀行信用卡刷卡購物，同卡消費累計滿1萬元就開始回饋4%；滿6萬元回饋5%；滿20萬元回饋6%電子贈品禮券，更棒一招是使用skm pay綁定11間指定銀行信用卡，消費任一單筆達3,000元再加碼1%，最高享7%回饋，42萬人都在用的skm pay手機支付，免現金交易又能防疫，就趁現在綁起來。

▲新光三越新生活卡利HIGH。（圖／新光三越提供）

▲DIOR SAUVAGE曠野之心淡香水 30ml／60m／100ml，推薦價2,300元／2,800元／3,800元。

聯名卡首兩日16%不誇張

針對台新銀行聯名卡友，首度祭出歷屆最高回饋16%，而且完全不挑消費類別，無論從精品、名品到超商單條巧克力，全部都算進累積消費裡，首2日消費單筆滿3,000元，200元回饋就入袋，加上首2日指定銀行卡友禮，消費滿萬元賺500元，還有首7日聯名卡skmpay加碼滿8,000元再賺200元，以及首11日的聯名卡skmpay（VISA卡）加碼跟卡利HIGH 5％回饋，總計1,600元回饋就入袋。關鍵字「首二日、消費滿萬元（其中單筆消費滿3,000元）、台新銀行聯名卡綁定skm pay」賺最大！

▲新光三越新生活卡利HIGH。（圖／新光三越提供）

▲MONTBLANC Bohème寶曦系列日夜顯示腕錶（30mm），推薦價255,600元／112,400元。

▲新光三越新生活卡利HIGH。（圖／新光三越提供）

▲Johnson@Mirror新概念健身魔鏡，特價49,800元，原價66,800元。

線上線下全回饋好佛心

本次新光三越「新生活卡利HIGH」首次納入旗下電商平台skm online回饋，在電腦或手機前動動手指，馬上就能加入累積，筆筆享回饋，等同所有線上線下都能買就賺，沒時間出門沒關係，從網站買也能享回饋。

▲新光三越新生活卡利HIGH。（圖／新光三越提供）▲新光三越新生活卡利HIGH。（圖／新光三越提供）

▲（左）ADIDAS 4DFWD TOKYO跑鞋，推薦價7,200元；（右）hengstyle BRAUN諧震音波電鬍刀9395cc，特價21,888元，原價25,888元。

最夯單品4大重點　絕不落人後

最近冬奧正夯，加上父親節、情人節將至，還有秋季化妝品節開跑，新品特價齊發，有太多花錢療癒自己的理由啦！新光三越祭出30款流行球鞋、東京奧運限定商品；智慧手錶、電鬍刀、iPhone 12等父親節熱門禮品；IPRIMO對戒、MONTBLANC Bohème寶曦系列腕錶、COACH LUNCHBOX 13手袋情人節心意禮，絕對讓你不落人後。

▲新光三越新生活卡利HIGH。（圖／新光三越提供）

▲COACH LUNCHBOX 13手袋，推薦價23,800元。

而雅詩蘭黛小棕塑眼稱霸組、小黑瓶及小黑安瓶的LANCOME超未來肌因賦活組、GIORGIO ARMANI黑曜岩新生奇蹟綠晶萃、SHISEIDO國際櫃紅妍年輕充電組等超熱門商品絕對要在秋季化妝品節入手，新品加折扣齊享，不跟上這波就太可惜啦！

▲新光三越新生活卡利HIGH。（圖／新光三越提供）

▲SHISEIDO國際櫃紅妍年輕充電組，卡友價3,555元，價值5,560元。

▲新光三越新生活卡利HIGH。（圖／新光三越提供）

▲SK-II 青春露東京奧運限定版，特價5,918元，原價6,250元。

▲新光三越新生活卡利HIGH。（圖／新光三越提供）

▲LA MER 高滲透自律修護乳125ml，推薦價 10,500元，買即贈潔膚凝膠30ml＋濃縮精華露15ml＋煥采醒膚面膜15ml＋乳霜7ml。

▲新光三越新生活卡利HIGH。（圖／新光三越提供）

▲ESTEE LAUDER真愛底妝兩件組，特價3,630元，價值4,130元。

►怎麼刷最划算，搶先看：https://wooo.tw/JwyvCKC

►skm online一起刷一起賺：https://wooo.tw/Vj5KYbG

►搶買夯品，EDM先到手：https://wooo.tw/E78xNHd

►購物神器、APP快下載：https://wooo.tw/sUqTDTg

關鍵字：

新光三越, 卡利HIGH, 回饋, 解封, 線上購物skm online

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

MIKIMOTO聯手川久保玲　別針、尖牙絕配珍珠項鍊

MIKIMOTO聯手川久保玲　別針、尖牙絕配珍珠項鍊

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

MOYNAT「迷你積木包」夢幻破表

MOYNAT「迷你積木包」夢幻破表

ET Fashion

推薦閱讀

跳水王子東奧毛衣織好了！毛線沒帶夠…網揪出「場邊取貨」畫面笑翻

跳水王子東奧毛衣織好了！毛線沒帶夠…網揪出「場邊取貨」畫面笑翻

越愛越要冷處理！「3星座」根本戀愛高手，摩羯欲擒故縱第1名

越愛越要冷處理！「3星座」根本戀愛高手，摩羯欲擒故縱第1名

不光暖擁小戴！網翻出辛度「私下圈粉行徑」　做奧運美甲、為比賽戒甜食

不光暖擁小戴！網翻出辛度「私下圈粉行徑」　做奧運美甲、為比賽戒甜食

「3星座」看似好追其實超難撩，天秤假裝配合、雙魚就看顏值 超準「等電梯」心理測驗，秒看真實性格！選4是標準行動派 戴500萬名錶東奧跳高奪金牌！　32克的RICHARD MILLE輕到無感 吠陀占星8月運勢出爐　金牛脫單穩了、獅子財運最旺 鼎泰豐開放內用　推出「防疫距離」單人版小籠包 翻來覆去睡不著？網推5款「枕香噴霧」，讓你一夜好眠 戴資穎回台肩上東奧吉祥物洩反差萌！　李洋球袋「藏這隻」超圈粉　

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面