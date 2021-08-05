新光三越「新生活卡利HIGH」超狂開跑！　買精品、吃飯全回饋最賺16%

▲新光三越新生活卡利HIGH在8／5開跑，線上線下筆筆消費都可回饋。（圖／新光三越提供，以下同）



時尚中心／綜合報導



全民回歸新生活，全台最大百貨新光三越也超應援！從8／5起推出「新生活卡利HIGH」檔期，足足25天累計消費筆筆都回饋，誠意超狂！針對會員與聯名卡，還有最高回饋到16%的超級密技，從滿精品到吃美食街，連線上購物通通大放送，找回消費快感就要從新光三越開始啦！



新光三越夏季「新生活卡利HIGH」從8／5起至8／29止開跑，只要持特定11間銀行信用卡購物，累計消費滿1萬元就回饋，還有銀行卡友禮、skm pay加碼、專屬聯名卡消費禮、滿額禮層層賺，4大重點報你知，回饋絕對拿飽飽。

消費累計滿萬元就回饋

從8／5起整整25天，新光三越會員持11間指定銀行信用卡刷卡購物，同卡消費累計滿1萬元就開始回饋4%；滿6萬元回饋5%；滿20萬元回饋6%電子贈品禮券，更棒一招是使用skm pay綁定11間指定銀行信用卡，消費任一單筆達3,000元再加碼1%，最高享7%回饋，42萬人都在用的skm pay手機支付，免現金交易又能防疫，就趁現在綁起來。

▲DIOR SAUVAGE曠野之心淡香水 30ml／60m／100ml，推薦價2,300元／2,800元／3,800元。

聯名卡首兩日16%不誇張

針對台新銀行聯名卡友，首度祭出歷屆最高回饋16%，而且完全不挑消費類別，無論從精品、名品到超商單條巧克力，全部都算進累積消費裡，首2日消費單筆滿3,000元，200元回饋就入袋，加上首2日指定銀行卡友禮，消費滿萬元賺500元，還有首7日聯名卡skmpay加碼滿8,000元再賺200元，以及首11日的聯名卡skmpay（VISA卡）加碼跟卡利HIGH 5％回饋，總計1,600元回饋就入袋。關鍵字「首二日、消費滿萬元（其中單筆消費滿3,000元）、台新銀行聯名卡綁定skm pay」賺最大！

▲MONTBLANC Bohème寶曦系列日夜顯示腕錶（30mm），推薦價255,600元／112,400元。

▲Johnson@Mirror新概念健身魔鏡，特價49,800元，原價66,800元。

線上線下全回饋好佛心

本次新光三越「新生活卡利HIGH」首次納入旗下電商平台skm online回饋，在電腦或手機前動動手指，馬上就能加入累積，筆筆享回饋，等同所有線上線下都能買就賺，沒時間出門沒關係，從網站買也能享回饋。

▲（左）ADIDAS 4DFWD TOKYO跑鞋，推薦價7,200元；（右）hengstyle BRAUN諧震音波電鬍刀9395cc，特價21,888元，原價25,888元。

最夯單品4大重點 絕不落人後

最近冬奧正夯，加上父親節、情人節將至，還有秋季化妝品節開跑，新品特價齊發，有太多花錢療癒自己的理由啦！新光三越祭出30款流行球鞋、東京奧運限定商品；智慧手錶、電鬍刀、iPhone 12等父親節熱門禮品；IPRIMO對戒、MONTBLANC Bohème寶曦系列腕錶、COACH LUNCHBOX 13手袋情人節心意禮，絕對讓你不落人後。

▲COACH LUNCHBOX 13手袋，推薦價23,800元。

而雅詩蘭黛小棕塑眼稱霸組、小黑瓶及小黑安瓶的LANCOME超未來肌因賦活組、GIORGIO ARMANI黑曜岩新生奇蹟綠晶萃、SHISEIDO國際櫃紅妍年輕充電組等超熱門商品絕對要在秋季化妝品節入手，新品加折扣齊享，不跟上這波就太可惜啦！

▲SHISEIDO國際櫃紅妍年輕充電組，卡友價3,555元，價值5,560元。

▲SK-II 青春露東京奧運限定版，特價5,918元，原價6,250元。

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