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周冬雨側身「紙片人」身材曝光　真實體態讓網心疼：看著都難受

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記者王則絲／台北報導

大陸女星周冬雨日前出席青年電影展頒獎典禮，以一襲裸色露背禮服作為頒獎造型登台，端莊優雅之間透露小性感，禮服極其貼身的剪裁包覆著身形曲線，一個側身讓周冬雨「真實體態」曝光，不只是身形非常的薄，也顯得特別骨感，超瘦的「紙片人」身材讓粉絲都看傻了：「這麼瘦，看著都心疼難受！」

▲周冬雨 。（圖／翻攝自微博）

▲周冬雨選穿裸膚色露背禮服出席盛典。（圖／翻攝自微博）

周冬雨於2日出席大陸FIRST青年電影展盛典，身穿設計師品牌REEM ACRA的裸膚色露背禮服亮相，綴有銀色亮片與格紋線條，增加華麗感，同時保有端莊氣質，搭配水滴形狀的頭飾髮箍與耳環，並綁了顆公主頭，精靈般的仙氣再度流露。

▲周冬雨 。（圖／翻攝自微博）

▲周冬雨 。（圖／翻攝自微博）

▲周冬雨身穿貼身禮服，凸顯真實的「紙片人」身材。（圖／翻攝自微博）

這回周冬雨的禮服造型非常貼身，背後整面挖空，甚至延伸到腰際兩側，讓網友不禁驚艷：「霸氣側漏！」頗有性感韻味，只不過正因為剪裁很貼身，完整地呈現了周冬雨最真實的體態，從側面來看就會發現，她的身形真的非常薄，鎖骨、肩膀、手臂的骨頭形狀也很明顯，驚人的「紙片人」身材，讓許多粉絲在大讚她美之餘，也不由得感到心疼：「這麼瘦，看著都心疼難受！」、「這也太瘦了吧？」、「就算吃不胖還是多吃點。」

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關鍵字：

周冬雨, 紙片人, 露背禮服, 真實體態, 身材

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