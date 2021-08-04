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保溫罐3種「活用術」還能助防疫　在夏天也很好用

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▲保溫瓶,保溫罐,Thermos。（圖／unsplash）

▲保溫罐其實有很多用法。（圖／unsplash，以下同）

編輯／借借

近期許多上班族都回歸辦公室，但因防疫減少外食機率，很多人都選擇自己帶便當，家中若有保溫瓶或保溫罐都可以拿來活用，不要只傻傻用來裝熱水，其用途不僅有保熱，還有保冷、悶煮、保冰等功能，3種裝熱水之外的應用法，讓你的錢花得更值得！

水果保鮮
保溫罐跟保溫瓶最大的不同，就是瓶口較大，所以可以放進更多的料理，有時候需要維持一定溫度的水果，也可以放在裡面保鮮喔，因為溫度是穩定的，無論外面大太陽還是刮風下雨都沒問題啦。

▲保溫瓶,保溫杯,保溫罐,保溫。（圖／unsplash）

保冷冰塊
有時候一家人想出外野餐，總會想喝些冰涼的飲料，想攜帶冰塊，此時保溫罐就派上用場啦，只要購買隔熱效果好的產品，冰塊狀態可以維持好幾個小時，走到哪都能做特調。但切記不要放進太過尖銳的冰塊或是擠得太滿，可能會導致塗層刮傷，太滿有時也可能倒不出來喔。

▲保溫瓶,保溫杯,保溫罐,保溫。（圖／unsplash）

悶煮超方便
想要在上班午餐時吃碗粥或者湯品，順序很簡單，先將食材放入之後，再倒進熱水，之後將瓶身搖晃一下，進行「預熱」步驟，之後再將熱水倒出，放進沸水讓食材慢慢悶燒即可。夏天也可以裝綠豆湯、愛玉等甜品，自己做的不怕太甜，保溫罐就都很好用。

▲▼保溫瓶 。（圖／取自免費圖庫Pexels）

然而無論是不鏽鋼材質的保溫瓶或保溫罐，都有一些基本的使用建議，保溫瓶最好不要盛裝酸性材質，或是味道過重的飲料，若再飲用或吃裡面的食材時發現有鐵鏽味，最好更換一個新的產品，不要再繼續使用了喔。

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關鍵字：

保溫罐, 帶便當, 上班族, 避免外食, 防疫, 保溫瓶

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