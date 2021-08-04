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戴資穎回台肩上東奧吉祥物洩反差萌！　李洋球袋「藏這隻」超圈粉　

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▲中華隊奧運男子羽球雙打李洋、王齊麟返台，受到民眾熱烈歡迎。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊奧運男子羽球雙打李洋（左）、王齊麟返台。（圖／記者林敬旻攝）

記者鮑璿安 ／台北報導

東奧台灣羽球代表隊今（４日）風光返台，以羽球男子雙打拿下金牌的選手王齊麟、李洋以及「世界球后」戴資穎都在民眾歡呼聲中凱旋歸來，有眼尖網友就發現，選手們雖然在賽場上殺氣十足，但下了場都超有童心，分別在隨身包上佩戴了掛飾，像是戴資穎的奧運吉祥物娃娃、李洋包上的小豬玩偶，都引發粉絲直呼：「超可愛」。

我國羽球代表隊在本次東奧分別奪下1金、1銀佳績，選手王齊麟、李洋與戴資穎皆在稍早返台，一路上受到眾多民眾歡呼加油，王齊麟與李洋也特別表示：「希望能帶給正在彷徨的運動員很大的動力，發揮運動員本質讓台灣有機會在奧運場上發光發熱。」

▲▼ 戴資穎（圖／ETtoday直播）

▲戴資穎（中）佩戴東奧吉祥物娃娃十分可愛。（圖／ETtoday直播）

▲中華隊奧運羽球隊。（圖／記者林敬旻攝）

▲李洋球袋上有小豬掛飾。（圖／記者林敬旻攝）

而眼尖網友們也發現選手的可愛亮點，像是戴資穎特別在背包肩帶別上了東京奧運的吉祥物「未來永遠郎」，寓意希望擁有美好未來，可愛模樣與小戴賽場上霸氣的形象產生了最佳反差萌。李洋則是在球袋上掛了小豬掛飾，過去李洋也曾透露，小豬掛飾其實是妹妹送給他的幸運物，平時只要上場比賽都會帶著，這次東京奧運也不例外。

▲中華隊奧運女子羽球銀牌戴資穎返台，受到民眾熱烈歡迎。（圖／記者林敬旻攝）

▲羽球代表隊特別換上了台灣運動品牌VICTOR所贊助的藍色中華隊團隊。（圖／記者林敬旻攝）

此次返台羽球代表隊特別換上了台灣運動品牌VICTOR所贊助的藍色中華隊團隊，是品牌繼2018年雅加達亞運後，再次為中華隊打造團服，且呼應東京奧運環保訴求，生產全程MIT，為選手們助力取得亮眼表現。色系則延續中華隊經典配色藍、白、紅為設計基底，且這次的藍色更不同以往，特別選用沉穩的藏青，期望在動盪的時代中注入安定人心的力量，讓選手們能登上世界舞台。

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關鍵字：

東奧, 東京奧運, 戴資穎, 羽球, 王齊麟, 李洋

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