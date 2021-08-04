光練還不夠！營養師曝「吃出腹肌」4大飲食重點：蔬菜也很重要

▲營養師指出想擁有明顯腹肌，飲食也很重要。（圖／翻攝IG@babebani）

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels

近幾年，健康運動風潮越來越盛行，不少人運動維持健康同時，也想練出緊實健美的身材線條，尤其是腹肌更是許多人追求的目標，但你是不是也很疑惑，明明自己很認真鍛鍊，卻連個線條不清晰？知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就指出，想要有明顯腹肌，除了靠運動鍛鍊，體脂率也必須要夠低，而其中最關鍵的就是要「吃得對」！他也分享「吃出腹肌」的4個飲食調整小秘訣，想有性感馬甲線的人快來學。

1.增加蔬菜攝取



蔬菜除了富含纖維素之外，其所含的膳食纖維也可以增加滿滿飽足感。有研究發現，每天吃4份蔬菜，可降低體重增加風險，也與女性腰圍呈負相關，也可以說，吃蔬菜吃多的人通常都比較瘦。

2.米食可改吃全穀類



像是糙米、藜麥、燕麥等全穀類，相對精緻過的白米或麵包、麵條等小麥製品來說，營養較豐富，對血糖影響也比較小，除了更有飽足感外，研究也發現，相較於精緻澱粉，全穀類可幫助減少腹部脂肪。所以如果是很愛吃米飯的人，蕭瑋霖建議可慢慢調整，改成吃全穀。

3.增加蛋白質攝取



高蛋白質可能與減少腹部脂肪有關，且增加蛋白質攝取量可保護肌肉量，避免流失，也可以增加整體熱量攝取，幫助提高代謝，建議可選擇低脂海鮮、雞肉、豆製品或乳製品，作為蛋白質主要來源，避免高脂紅肉。

4.以水及無糖茶取代飲料



飲料常會讓人無形中喝下過多熱量，對於體重控制上是非常地雷大的地雷，如果想控制體重、擁有腹肌，盡量少喝為妙，建議以水及無糖茶來取代飲料。茶類含有兒茶素，可幫助熱量消耗，且水也可幫助提高代謝，建議盡量以水或無糖茶代替飲料。

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