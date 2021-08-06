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穿對內褲能趕走小腹！「體雕款」無痕褲每條才75元　必須整打囤貨

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文／C編

內褲這種貼身衣物一定要穿得舒適、透氣，才能避免肌膚出現NG狀態，「Her和她」推出「日本限定RIESURE無痕內褲12件組」，有「輕透冰絲款」及「纖體微雕款」兩種組合可以選，12件平均下來，一條只要75元，顏色也很多樣，可以按照自己的需求找到喜歡又適合的款式。

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▲內褲,RIESURE,無痕內褲,穿搭,。（圖／Her）

▲RIESURE 無痕內褲12件組：輕透冰絲款，  原價1980元、特價899元，點我購買

輕透冰絲款採用透氣網孔設計，穿起來不悶不熱，擁有良好的透氣效果，同時可以散熱，褲底布100%蠶絲，透氣吸濕，吸濕力是棉的1.5倍，蠶絲纖維含有親水側鏈氨基酸，可以吸收並且散發空氣中的水分，使肌膚不乾燥又不悶熱。

另外，蠶絲也有良好的透氣性，多孔纖維組織可以吸收大量的空氣，形成保暖層，貼合無縫無痕的設計，穿緊身的衣服也不容易露餡，總共有9種顏色，各色至少一件，顏色隨機。

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▲內褲,RIESURE,無痕內褲,穿搭,。（圖／Her）

▲RIESURE 無痕內褲12件組：纖體微雕款  ，原價1980元、特價899元，點我購買

無痕內褲在腹部採用雙層加壓，能束住肚肉，讓小腹變得平坦，穿衣服更加好看，秀出纖細的蠻腰變得超簡單，褲底布採用100%蠶絲，吸濕透氣，可以呵護女性私密肌膚，柔軟的材質穿了不會覺得刺刺癢癢，非常細滑，緹花彈性面料舒適貼合身型，塑緊出美麗線條，褲腳鎖邊無痕穿起來服貼舒適，無論穿褲子或裙子，都讓體態大加分。

►讓小腹瞬間消失的密技

關鍵字：

內褲, RIESURE, 無痕內褲, Her, Her和她

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