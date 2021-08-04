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李小璐「醃肉」式美肌法超狂　難怪身體肌膚零色差

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▲李小璐,保養,肌膚。（圖／李小璐微博）

▲李小璐身體肌膚顏色都一樣白皙。（圖／李小璐微博）

記者李薇／綜合報導

李小璐擁有甜美的外型，已經38歲的她臉部肌膚幾乎沒有什麼紋路，對於保養，因為肌膚偏乾性，加上大陸地區氣候又偏乾，因此對於肌膚保養她特別重視每個細節，尤其是夏天袒胸露背，手關節處、膝蓋處暗沉乾燥更是不OK，所以她就自創了保養方法，幫助手腳美白、保養得細細嫩嫩。

李小璐讓身體膚色均勻的方式，就是先使用一點白糖和鹽，混合維生素E乳液，混合之後塗抹在手肘關節或是膝蓋關節處，按摩大約1分鐘，就可以感受到粗糙的地方變得細滑了，接著就可以把手肘或是膝蓋沖洗乾淨。

▲李小璐,保養,肌膚。（圖／李小璐微博）

▲李小璐對於肌膚保養很專注。（圖／李小璐微博）

沖洗乾淨之後，就要進行「醃肉」的小美白秘訣，就是使用塗抹身體的乳液，多塗一點在手肘關節或是膝蓋關節的位置，接著使用保鮮膜將剛剛抹乳液的地方包裹起來，大約等10到15分鐘，等整個肌膚都浸透之後，就可以把保鮮膜拿下來即可。

這樣做的方法透過先把老廢角質去除之後，再進行美白乳液的保養，可以讓身體肌膚吸收更加快速，同時達到加強美白的方式，比起一般塗抹乳液可以更快達到美白、潤澤的效果，想要身體美白的不妨可以嘗試看看這樣的效果。

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關鍵字：

李小璐, 保養, 肌膚

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