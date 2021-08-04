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頭皮油爆了！夏日必買「深層清潔洗髮」，洗完清爽超蓬鬆

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▲▼去油洗髮。（圖／翻攝自IG）

▲夏日頭皮容易出油，應從基本清潔做起。（圖／翻攝自IG/cosmedecortejp、Pexels）

記者曾怡嘉 / 台北報導

炎炎夏日，明明洗了頭，高溫使得髮根出油扁塌，真是相當困擾。 根據研究顯示，氣溫每上升1℃，肌膚的排油量會增加10％，頭皮也毫不例外！頭皮出油使得導致頭皮油味散發，針對夏季頭皮出油，除了洗頭水溫要注意外，必須從選擇合適的潔髮產品下手才對！

▲▼去油洗髮精盤點。（圖／品牌提供）

▲ORIBE 典藏特調 深度淨化慕絲，200ml，1,440元。

獨特的噴霧慕絲配方，溫和洗淨髮絲和頭皮角質，火山灰與褐藻萃取物成分有效去除髒污、油脂和產品堆積，髮絲深層潔淨。

▲▼去油洗髮精盤點。（圖／品牌提供）

▲Kerasilk 甦活光 淨化能量髮，250ml，900元。

改善頭皮油水不平衡問題，有效清潔並去除頭皮屑，更添加高效清潔紅藻萃取，清除頭皮屑並預防頭皮出油。

▲▼去油洗髮精盤點。（圖／品牌提供）

▲Goldwell Dualsenses 輕感深層清潔洗髮精，250ml，640元。

深層清潔頭皮及頭髮，從外去除皮脂堆積、造型品殘留及氯化合物，從內調節出油速度，立即帶出清爽感受及健康光澤秀髮。

▲▼去油洗髮精盤點。（圖／品牌提供）

▲Hair Rituel by Sisley 賦活重升豐盈洗髮精，200ml，2,300元。

徹底清潔的同時也完美平衡髮肌的油水分泌，洗髮後不悶澀、乾癢，即使頻繁洗頭依然能感受持久的水潤舒適。內含絲柏精油、含羞草原精、海灣草精油，給予秀髮核心活性的養分與活力。

PLUS 定期頭皮去角質

▲▼去油洗髮精盤點。（圖／品牌提供）

▲SABON 死海鹽頭皮磨砂膏，300g，1,880元。

選用來自死海的珍貴海鹽，為頭皮卸去油膩、淨化角質，並可以有效延緩頭皮出油的速度，注入薄荷醇可舒緩頭皮，在舒服的清涼感中放鬆。使用過程與洗髮一樣簡易輕鬆。

►日妞最愛「素顏霜」盤點，一步驟讓膚色變亮、瑕疵神隱

關鍵字：

清潔頭皮, 去油, 深層清潔

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