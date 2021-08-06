亮・珠寶／情人成對手環曬恩愛　Love字樣珍珠獻給小清新

▲Tiffany不少珠寶適合情侶一起佩戴。（圖／Tiffany提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

沒有人能抗拒珠寶的魅力，七夕情人禮不妨從知名品牌探詢經典之作，為另一半挑選能永久珍藏這份甜蜜感情的首飾，或一起尋找專屬彼此的珠寶，戴對戒、成對項鍊或手環放閃。

▲Tiffany T Wire系列18K玫瑰金鑲嵌縞瑪瑙手環（上）74,000元，18K玫瑰金鑲鑽與珍珠母貝手環113,000元。

專屬彼此

戴同款珠寶總是甜蜜，Tiffany不少珠寶設計都適合情人一起佩戴，包括以字母T極簡線條彰顯紐約活力的T Wire系列手環，備有18K玫瑰金鑲嵌縞瑪瑙、珍珠母貝鑲鑽等豐富款式，成雙成對套在對方手腕上，是專屬兩人的愛情見證。

▲卡地亞LOVE手環是經典選擇，有寬窄版或鑲鑽等選擇，窄版約132,000元起。（圖／卡地亞提供）



經典不敗

卡地亞（Cartier）LOVE手環從1959年問世以來，毫無疑問是情人珠寶的第一聯想，不僅是裝飾的螺絲摩登、名稱應景而已，而是想要打開手環，還要隨附的螺絲刀才能開啟，戴上好似將永誌不渝的愛戀緊緊鎖住。

▲寶格麗品牌大使鍾楚曦配戴Divas’ Dream系列鑽石與粉紅剛玉項鍊。（圖／寶格麗提供，以下同）





▲寶格麗七夕款Divas’ Dream系列鑽石與粉紅剛玉項鍊，143,600元。



甜蜜粉紅

寶格麗（BVLGARI）特別為七夕情人節推出Divas' Dream系列玫瑰金鑽石與粉紅剛玉項鍊，扇形鍊墜上鑲嵌鑽石逐步延伸至粉紅剛玉，並以漸層粉色排列，施展粉紅魅力，也呼應甜蜜的戀情。

▲De Beers Enchanted Lotus 18K玫瑰金白色珍珠貝母鑽石圓牌吊墜項鍊，152,000元。



雙面魅力

鑽石品牌De Beers可兩面戴的Enchanted Lotus項鍊，讓另一半可以依心情翻面搭配，正面是密釘鑲鑽石蓮花圖案，底座為珍珠母貝或其他寶石，背面則鑲嵌一顆圓形明亮式鑽石，展露簡潔風格。

▲Mikimoto Love Collection 18K粉紅金手鍊，33,000元。（圖／MIKIMOTO提供）

小清新

Mikimoto Love Collection融入草寫的LOVE字體，將O改為圓潤珍珠、E垂墜小鑽，風格清新且活潑可愛，適合每日佩戴，備有18K白金或粉紅金材質，並有手鍊、項鍊與戒指款式可供選擇。

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