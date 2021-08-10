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説・流行／BLACKPINK自拍御用「波浪鏡」來頭不小　孫芸芸也有一面！

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記者王則絲／專題報導

近年來在IG上非常盛行Mirror Selfie「鏡子自拍」，而正所謂「工欲善其事，必先利其器」，想要拍出100分的鏡子自拍，首要任務就是要擁有一面乾淨漂亮的鏡子！像是韓女團BLACKPINK成員們、外國超模，以及台灣第一名媛孫芸芸，都曾在IG上亮相過來自同一品牌的「波浪鏡」，對鏡自拍起來感覺就是不一樣，以下一起來看看這款風靡IG的「波浪鏡」究竟什麼來頭？

▲波浪鏡。（圖／翻攝自IG）

▲Jisoo的「波浪鏡」自拍。（圖／翻攝自IG@sooyaaa__）

BLACKPINK的Jisoo不久前就曾Po出一組「波浪鏡」自拍，讓該面鏡子再次掀起討論，這款會發出霓虹光芒的鏡子其實在全球超級搶手，包括巨星G-Dragon、國際超模貝拉哈蒂德（Bella Hadid）以及第一名媛孫芸芸⋯⋯也有都於家中擺放收藏。

▲波浪鏡。（圖／翻攝自IG）

▲同款「波浪鏡」也出現在（左）Bella Hadid、（右）孫芸芸家中。（圖／翻攝自IG）

這款霓虹燈「波浪鏡」為來自義大利設計師Ettore Sottsass的作品，特殊的波浪形狀外框設計，比起一般鏡子的外框還要更寬厚，很有份量感，同時透過發光效果來增添少女氣息，拍起照來就好像是加了濾鏡一樣，特別可愛、吸睛，不過它的價格可一點都不可愛，目前一面全身鏡就要價超過一萬元美金（將近三十萬元台幣）！

另外，包括BLACKPINK同團成員Jennie、Rose，以及超多韓國明星、各國網紅，也都擁有類似的「波浪鏡」，素面的款式就顯得比較淡雅質感，不會過度華麗卻也能讓空間瞬間變得俏皮起來，拍照時悄悄入鏡一角波浪邊框，是女明星們最愛的拍照巧思。

▲波浪鏡。（圖／翻攝自IG）

▲波浪鏡。（圖／翻攝自IG）

▲Jisoo與Rose都在這面波浪鏡前擺拍。（圖／翻攝自IG）

這款素面「波浪鏡」則是來自瑞典品牌Gustaf Westman，在顏色選擇上以粉嫩、低飽和色調為主，什麼樣的居家風格都能輕鬆融入，有種童趣的可愛氛圍，Gustaf Westman當然還有推出許多桌、椅、茶几等家具，不過「波浪鏡」可說是讓品牌爆紅的最主力推手。

▲波浪鏡。（圖／翻攝自IG）

▲波浪鏡。（圖／翻攝自IG）

▲（左）宣美、（右）澀琪也示範了波浪鏡自拍。（圖／翻攝自IG、Gustaf Westman）

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關鍵字：

說流行, 波浪鏡, Mirror Selfie, 鏡子自拍, Jisoo, Jennie, Rose, 孫芸芸, Ettore Sottsass, Gustaf Westman

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