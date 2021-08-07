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小資必備！奶油白色「網美鍋」搞定煎煮炒炸　CP值爆高

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文／C編

雖然目前疫情狀態趨緩，但很多人還是傾向在家裡自己煮，到餐廳拿下口罩吃飯，還是稍有顧忌，增添染疫的風險，「Her和她」推出「生活小確幸的必備買小家電TOP2」，其中一款堪稱網美鍋，純白的鍋具光是擺著都超好看，為下廚的日常生活增添更多樂趣。

▼▼▼點圖搶超低價▼▼▼

▲NICONICO,EL伊德爾,象印,鍋具,鍋子,氣炸鍋,電子鍋,料理鍋。（圖／Her）

▲「NICONICO日式美型陶瓷料理鍋」（左）原價1880元、特價930元，「象印黑金剛厚釜微電腦電子鍋＋EL伊德爾液晶觸控健康氣炸鍋」原價6670元、特價2999元，點我購買

NICONICO日式美型陶瓷料理鍋有2.7L的大容量，不沾鍋塗層無論煎肉還是炒菜都能減少沾鍋問題，不用刷鍋子刷到手痠，具2檔火力可以調整，一鍋就搞定燉煮炊煎炒炸，非常方便又實用。

奶油白色、造型簡約的鍋具，搭配仿礦物紋路的噴塗設計，雙耳的玫瑰金設計把手跟電源指示燈，還有透明的玻璃鍋蓋，整體看起來美型又時尚，非常適合在外租屋沒辦法使用明火的小資族，可以自己煮點東西來吃。

▲在家吃飯也需要儀式感。（圖／unsplash）

「象印黑金剛厚釜微電腦電子鍋」與「EL伊德爾液晶觸控健康氣炸鍋」的組合，則能讓廚房瞬間升級。象印的電子鍋向來備受好評，可以依照不同的米、希望的口感調整模式，讓白米飯、壽司飯、稀飯或是糙米全都完美上桌，讓米飯不只是主食，更是整餐的亮點。

而氣炸鍋可以說是近年最受歡迎的小家電之一，省時又省力，EL伊德爾液晶觸控健康氣炸鍋為3.5L，細節設定隨心所欲，一鍵好拆卸，採用PTFE不沾塗層，烘烤方式可以呈現出酥脆的口感，大容量能放進整隻雞直接烘烤起來，單人或是朋友聚餐都方便實用。

▼▼▼點圖搶超低價▼▼▼

▲NICONICO,EL伊德爾,象印,鍋具,鍋子,氣炸鍋,電子鍋,料理鍋。（圖／Her）

▲「NICONICO日式美型陶瓷料理鍋」（左）原價1880元、特價930元，「象印黑金剛厚釜微電腦電子鍋＋EL伊德爾液晶觸控健康氣炸鍋」原價6670元、特價2999元，點我購買

►煎煮炒炸輕鬆搞定的秘密

關鍵字：

NICONICO, EL伊德爾, 象印, 鍋具, 鍋子, 氣炸鍋, 電子鍋, 料理鍋, Her, Her和她

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