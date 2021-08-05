皮膚科醫師教「4種黑眼圈」改善法！熬夜熊貓眼要用「這種」眼霜

▲皮膚科醫師教4種黑眼圈分別改善法。（圖／翻攝IG@laneige_kr）

編輯／Amanda

說到黑眼圈，絕對是不少人心中的痛，眼周一暗沈，看起來不僅很累沒精神，更顯老態，但你知道嗎？黑眼圈其實有很多種，單靠多睡覺不一定就能改善。就有皮膚科醫師分享如何分辨4大類黑眼圈和其各自改善法，深受困擾的熊貓眼人快來學。

1.血管型



把頭仰視45度，用手指輕輕按壓眼下的皮膚，如果黑眼圈的顏色會變淺，這種類型就血管型黑眼圈，顏色大略為淺藍色或是青紫色。血管型主要是因眼周肌膚循環不良所導致的，像是經常熬夜、過度用眼或是鼻炎患者，都很容易有這類型的黑眼圈。

想要改善這類型黑眼圈，要以改善局部循環和增加皮膚膠原厚度為主，日常保養可使用含有維生素C、E、K和視黃醇的眼霜來幫助。

2.結構型



結構型黑眼圈其實是一種視覺上的誤差，在眼袋下方有一條細細長長，看起來是淺灰、深灰或是青黑色，而在頭抬高、光線比較亮的時候，顏色會明顯變淺。這類型主要是因眼周脂肪的變化及肌膚肌肉的鬆弛使得眼眶凹陷所導致的，在光影折射下就會產生陰影。

想改善結構型黑眼圈，只能透過填充或緊緻類的醫美治療來幫助收緊眼周肌膚，而日常保養上做好抗衰老也很重要。

▲做好防曬可幫助預防色素型黑眼圈。（圖／翻攝IG@laneige_kr）



3.色素型



色素型黑眼圈的顏色大多是淺咖啡色、深棕再到黑色，局部按壓或是輕拉肌膚，顏色幾乎都沒有變化，而色素型可能因先天性因素或是日曬、過度摩擦藥物等原因引起的。

平時可搭配使用維A酸乳膏或是含酸類的保養品來幫助改善，想要快速一點也可以選擇雷射或脈衝光等醫美治療，日常上也可從做好抗氧化和防曬來預防色素沈積。

4.混合型



其實大多數人的黑眼圈都不僅是單一類型，往往是以上3種類型交疊存在的，所以在改善、治療上就需要綜合考量以上3種改善方式，像是養成規律作息、做好防曬、搭配保養做好抗衰老及幫助改善眼周循環等，再搭配適合醫美療程並做好預防黑眼圈生成因素，才能真正有效改善眼圈問題。

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