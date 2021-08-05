fb ig video ETtoday search mobile

皮膚科醫師教「4種黑眼圈」改善法！熬夜熊貓眼要用「這種」眼霜

>

▲▼皮膚科醫師教4種黑眼圈改善法。（圖／翻攝ＩＧ）

▲皮膚科醫師教4種黑眼圈分別改善法。（圖／翻攝IG@laneige_kr）

編輯／Amanda

說到黑眼圈，絕對是不少人心中的痛，眼周一暗沈，看起來不僅很累沒精神，更顯老態，但你知道嗎？黑眼圈其實有很多種，單靠多睡覺不一定就能改善。就有皮膚科醫師分享如何分辨4大類黑眼圈和其各自改善法，深受困擾的熊貓眼人快來學。

1.血管型

把頭仰視45度，用手指輕輕按壓眼下的皮膚，如果黑眼圈的顏色會變淺，這種類型就血管型黑眼圈，顏色大略為淺藍色或是青紫色。血管型主要是因眼周肌膚循環不良所導致的，像是經常熬夜、過度用眼或是鼻炎患者，都很容易有這類型的黑眼圈。

想要改善這類型黑眼圈，要以改善局部循環和增加皮膚膠原厚度為主，日常保養可使用含有維生素C、E、K和視黃醇的眼霜來幫助。

2.結構型

結構型黑眼圈其實是一種視覺上的誤差，在眼袋下方有一條細細長長，看起來是淺灰、深灰或是青黑色，而在頭抬高、光線比較亮的時候，顏色會明顯變淺。這類型主要是因眼周脂肪的變化及肌膚肌肉的鬆弛使得眼眶凹陷所導致的，在光影折射下就會產生陰影。

想改善結構型黑眼圈，只能透過填充或緊緻類的醫美治療來幫助收緊眼周肌膚，而日常保養上做好抗衰老也很重要。

▲▼皮膚科醫師教4種黑眼圈改善法。（圖／翻攝ＩＧ） 

▲做好防曬可幫助預防色素型黑眼圈。（圖／翻攝IG@laneige_kr）

3.色素型

色素型黑眼圈的顏色大多是淺咖啡色、深棕再到黑色，局部按壓或是輕拉肌膚，顏色幾乎都沒有變化，而色素型可能因先天性因素或是日曬、過度摩擦藥物等原因引起的。

平時可搭配使用維A酸乳膏或是含酸類的保養品來幫助改善，想要快速一點也可以選擇雷射或脈衝光等醫美治療，日常上也可從做好抗氧化和防曬來預防色素沈積。

4.混合型

其實大多數人的黑眼圈都不僅是單一類型，往往是以上3種類型交疊存在的，所以在改善、治療上就需要綜合考量以上3種改善方式，像是養成規律作息、做好防曬、搭配保養做好抗衰老及幫助改善眼周循環等，再搭配適合醫美療程並做好預防黑眼圈生成因素，才能真正有效改善眼圈問題。

►出油要補水？皮膚科醫師曝「3大控油誤區」超多人都中！

►用貴婦乳霜前先改掉！5個「變醜壞習慣」小心臉變大、長皺紋

關鍵字：

保養, 護膚, 黑眼圈, 熊貓眼, 暗沈, 眼圈, 類型, 種類, 改善, 預防, 皮膚科醫師, 醫生, 建議

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

MIKIMOTO聯手川久保玲　別針、尖牙絕配珍珠項鍊

MIKIMOTO聯手川久保玲　別針、尖牙絕配珍珠項鍊

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

MOYNAT「迷你積木包」夢幻破表

MOYNAT「迷你積木包」夢幻破表

ET Fashion

推薦閱讀

越愛越要冷處理！「3星座」根本戀愛高手，摩羯欲擒故縱第1名

越愛越要冷處理！「3星座」根本戀愛高手，摩羯欲擒故縱第1名

「3星座」看似好追其實超難撩，天秤假裝配合、雙魚就看顏值

「3星座」看似好追其實超難撩，天秤假裝配合、雙魚就看顏值

不光暖擁小戴！網翻出辛度「私下圈粉行徑」　做奧運美甲、為比賽戒甜食

不光暖擁小戴！網翻出辛度「私下圈粉行徑」　做奧運美甲、為比賽戒甜食

翻來覆去睡不著？網推5款「枕香噴霧」，讓你一夜好眠 精品香氛年度新香齊登場！Dior香氛世家「梵尼蘭」溫暖木質香太迷人 吠陀占星8月運勢出爐　金牛脫單穩了、獅子財運最旺 沒比奧運也爆紅！日本田徑正妹短髮＋腹肌照瘋傳　網暴動：真的可愛 戴資穎回台肩上東奧吉祥物洩反差萌！　李洋球袋「藏這隻」超圈粉　 超準「等電梯」心理測驗，秒看真實性格！選4是標準行動派 戴500萬名錶東奧跳高奪金牌！　32克的RICHARD MILLE輕到無感

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面