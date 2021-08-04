翻來覆去睡不著？網推5款「枕香噴霧」，讓你一夜好眠

▲利用植萃香氣製造舒適睡眠環境。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

防疫在家使得生活型態改變，不少人出現焦慮、精神緊繃狀況，進而影響睡眠品質，《ET FASHION》嚴選5款枕香噴霧，利用天然精油的療癒力讓你舒緩壓力、徹底放鬆，輕鬆進入睡眠狀態。

▲bamford 甯靜枕頭噴霧，50ml，1,000元。

選⽤乳香、薰衣草、甜馬鬱蘭、苦橙葉、橙花、佛手柑、檸檬等植物精萃精油調和⽽成，營造出自然且舒適的環境氛圍，幫助放鬆身心，安穩進入恬靜夢鄉。





▲L：A BRUKET 200 枕頭噴霧，50ml，1,650元。

集結予人滿滿幸福感的柑橘、柔美的薰衣草、散發沉著安定氣息的雪松，獨樹⼀格的舒心香氣，協助平撫躁動不安的思緒、紓解壓力。





▲NEAL'S YARD REMEDIES 靜眠枕頭噴霧，45ml，830元。

採⽤通過有機認證、不含酒精的溫和配方調製尼爾氏 NYR 靜眠枕頭噴霧，令人舒緩放鬆的純正薰衣草精油，揉合沉穩古巴香脂及岩蘭草精油，預約整夜寧靜好眠。





▲NEOM 舒緩恬睡枕頭噴霧，30ml，1,100元。

使⽤清新淡雅的洋甘菊、帶溫暖木質感的廣藿香，搭配英國薰衣草、甜羅勒、茉莉等 19 種天然精油調配製成，經由香氣創造出和緩身心的靜謐空間，穩固浮動的心緒。



▲REN 沉睡森林枕頭噴霧，75ml，800元。

由啤酒花、乳香、雪松、薰衣草和天竺葵等天然植物精油調製，猶如漫步於森林小徑上，徜徉在使人平靜且舒緩的氛圍中，協助調節焦慮、緊張情緒。