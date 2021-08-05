年紀大不代表成熟！真正成熟的人都有3大特點：情緒控制力好

編輯／Molly 圖／翻攝unsplash、pexels

成年人都很成熟不幼稚？怎樣才算成熟的人？大陸「金牌經紀人」楊天真，曾是鹿晗、張藝興、歐陽娜娜等人氣明星經紀人，先前登上實境節目《奇葩說》討論職場話題時，其獨特又犀利的觀點讓眾多網友狂推並引發熱議，被視為新一代「觀點女王」。近日她也針對成年人的情緒成熟重要性分享了3大關鍵，快來看看你是否是個成熟人。

1.情緒控制



「情緒發洩是本能，情緒控制才是本事」，能夠做到三思而後行，不讓自己情緒產生對自己和他人的傷害，這就是一種很強的情緒控制力。

如果真的不小心控制不住，發洩了自己的情緒，要學會及時復盤，看看情緒發洩後的結果，到底是給自己帶來了一時發洩之樂，還是帶來了更嚴重的後果需要承擔。

2.勇於承認錯誤，不逃避



每個人都有一種心理防衛機制，當被別人批評不好的時候，很容易產生攻擊心理或者會很想逃避。這可能是因為小時候，每當我們犯錯時會接受懲罰，或者擔心會失去父母的愛，而這種安全感的缺失，可能會殘留在記憶裡，即便我們長大成人以後，仍然不想面對這樣的局面，所以我們很容易一遇到問題就想逃避，而不願正視自己的錯誤。

所以當犯錯時，能勇於承認自己的錯誤，不要逃避，且聽到別人批評時，能客觀分析，從別人的批評與建議裡吸取能量，這樣才是真正成熟的標誌

3.學會表達自己的真實感受跟需求



很多人其實會下意識覺得別人有義務了解、理解自己，尤其是在家人或戀人等親密關係中，但實際上，如果你不主動表達自己的想法和需求，別人是無法了解你到底需要什麼。

不要強求別人來理解你，要學會勇於表達自己的想法和需求，別總是留有潛台詞讓人猜。

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