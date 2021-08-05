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繞雙圈錶帶裝飾性取勝　海瑞溫斯頓亮色更吸睛

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▲▼Harry Winston,Hermes 。（圖／公關照）

▲海瑞溫斯頓印記Emerald系列腕錶推出4款新色，各約460,000元。（圖／海瑞溫斯頓提供，以下同）
 

記者陳雅韻／台北報導

繞雙圈錶帶的錶款裝飾性強，尤其在夏日佩戴更容易成為矚目焦點。海瑞溫斯頓（Harry Winston）經典印記Emerald腕錶系列近日推出綠松石色、香檳色、亮橘色與紫羅蘭色等4款飽和色調的新錶，均配備與面盤同色系的雙圈緞面錶帶，相當亮眼。

▲▼Harry Winston,Hermes 。（圖／公關照）

 

▲海瑞溫斯頓綠松石色的印記Emerald系列腕錶，約460,000元。
 

海瑞溫斯頓錶徑18毫米的Emerald系列腕錶，造型取自品牌最著名的祖母綠型切割鑽石模樣，獨特八角形錶圈鑲嵌美鑽，珍珠母貝面盤則呈現湖水般的綠松石色、優雅的香檳色、熱情的亮橘色與神秘的紫羅蘭色，更特別的是珍珠母貝雕琢而成的精美蛋面裝飾圍繞於面盤四周，與錯落點綴的美鑽好似小氣泡緩緩升起，增添活潑氣息。

▲▼Harry Winston,Hermes 。（圖／公關照）▲▼Harry Winston,Hermes 。（圖／公關照）

▲愛馬仕H Hour玫瑰金鑲鑽雙圈短吻鱷魚皮錶帶腕錶（左）354,600元，Faubourg雙圈玫瑰金鍊帶腕錶638,700元。（圖／愛馬仕提供）

愛馬仕（Hermes）經典H Hour系列腕錶也有繞雙圈錶帶的設計，標誌性的H Logo錶框鑲嵌鑽石，配上白色雙圈短吻鱷魚皮錶帶，風格俐落摩登；纏繞式錶帶不僅限於皮革或緞面材質，愛馬仕小巧的Faubourg腕錶即搭配雙圈玫瑰金鍊帶，宛如精緻手鍊。

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關鍵字：

Harry Winston, 海瑞溫斯頓, 愛馬仕, Hermes

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