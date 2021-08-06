史上最餓蠟燭！點燃飄出「IKEA小肉丸」香味　聞了直接流口水

編輯／Emily 圖／翻攝自foodandwine.com

IKEA除了家具、生活雜貨受到大家喜愛，餐廳內的招牌料理「瑞典小肉丸」更是每逛必吃，小顆的絞肉丸搭配馬鈴薯泥，淋上香濃肉汁與酸甜果醬，交織出豐富的口感，光用說的就能回想起小肉丸的味道，而現在IKEA竟然推出「小肉丸香氛蠟燭」，讓你躺在家耍廢也能聞到濃濃香氣。

IKEA先前才因為疫情，大方公開小肉丸製作食譜，讓大家能在家自己DIY，這次為了慶祝品牌在美國的家庭計畫10周年，特別推出了「小肉丸香氛蠟燭」，將經典餐點與蠟燭結合，點燃後會飄出濃濃肉香，用聞的就快要流口水，實在是太誘人了，待在家卻彷彿置身IKEA餐廳，能盡情享受同款美味。

不過「小肉丸香氛蠟燭」只送不賣，目前已在IKEA美國官網開放登記，抽獎中選才能得到，好希望之後能量產販售。

不只IKEA把招牌餐點變成香氛蠟燭，麥當勞也以他們的「四盎司牛肉堡」為靈感，推出香氛蠟燭系列，共有六種漢堡原料味道，分別是漢堡麵包、番茄醬、酸黃瓜、起司、洋蔥以及100%新鮮牛肉。每一款都逼真還原食物香氣，蠟燭可以單顆點燃，也可以多顆同時燒，組合出牛肉堡香氣，聞起來超級刺激食慾。

另外，LOEWE的居家香氛系列中，也有推出特殊的「香菜」、「大麻」味道，被做成香氛噴霧、蠟燭等產品，香菜讓人愛恨分明，但其實它的味道清新，點起來會散發出精緻的木質香，大麻味道則帶有草本香，聞了讓人身心舒緩。

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