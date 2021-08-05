庾澄慶19歲帥兒出道造型曝光！「DIOR透視服＋白西裝」網：白馬王子

記者鮑璿安 ／台北報導

庾澄慶（哈林）與前妻伊能靜的19歲兒子「小哈利」庾恩利，日前在微博上PO文正式宣告出道，頂著耀眼星二代光環引來眾多藝人助陣轉發，而庾恩利則是在自我介紹的短片中，一連換上多套造型寵粉，以DIOR透視裝與白色西裝外套的搭配，清新展現個人特質，果然吸引不少網友討論：「有帥到」、「說一句最帥星二代不為過吧」。

▲小哈利在微博宣告出道。（圖／翻攝自微博）

19歲庾恩利先前就讀美國藝術學院，對於時尚、彩妝、攝影以及音樂都有興趣，更為媽媽伊能靜創作在《乘風破浪的姐姐》中的表演曲目，因此早已經受到許多網友矚目，他也提到自己的詞曲創作將在8月底與大家見面，正式宣告出道。

其實庾恩利過去經常以前衛裝扮登上媒體版面，此次拍攝中則是一改過往柔美氣息，以一頭幹練的俐落短髮彰顯精緻五官，並換上簡潔的米白色西裝外套擺拍，內搭DIOR印花透視裝，使得內在線條若隱若現，外型十分帥氣。

庾恩利也表示，自己日常就很喜歡各種穿衣搭配，對於服裝設計有深刻的愛好，貼文一出便吸引女星鍾麗緹、王霏霏、戚薇等人留言轉發，網友也紛紛表示：「白馬王子」、「能做自己最好」、「造型好多變，很帥了」。

▲庾恩利私下造型十分多變 。（圖／翻攝自IG、微博）