布蕾克萊芙莉中空亮片裝大秀渾圓半球！與老公「死侍」放閃甜翻天

記者王則絲／台北報導

「花邊教主」布蕾克萊芙莉（Blake Lively）與「死侍」萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）這對相愛相殺的可愛夫妻，常在網上公開放閃。布蕾克萊芙莉日前伴隨老公萊恩雷諾斯出席新電影《脫稿玩家》（Free Guy）首映會，身穿一襲挖背中空亮片裝，大方秀出傲人上圍，渾圓半球超性感，幾乎搶走老公風采，成為紅毯最大焦點！

▲布蕾克萊芙莉出席老公萊恩雷諾斯新電影《脫稿玩家》（Free Guy）首映會，公開放閃甜翻眾人。（圖／達志影像）



布蕾克萊芙莉與萊恩雷諾斯兩人從2011年開始約會，近日迎來相戀10週年，早先還在IG上公開放閃撒糖，隔天兩人就連袂出席電影首映會，在鏡頭前甜蜜放閃，簡直閃瞎眾人。

一向擁有高衣Q的布蕾克萊芙莉，這回也不負眾望，選穿一襲Prabal Gurung的設計禮服亮相，並佩戴Lorraine Schwartz珠寶，該珠寶設計師正是替夫妻倆人打造知名12克拉婚戒的設計師；萊恩雷諾斯則是穿著BRUNELLO CUCINELLI 2021秋冬西裝帥氣登場。

▲布蕾克萊芙莉當日紅毯造型火辣性感。（圖／達志影像、翻攝自IG）



由粉紫色亮片組成的禮服，綴以銀色亮片滾邊，讓布蕾克萊芙莉整個人不管哪個角度都閃閃發光，最搶眼的是，胸口中空、挖腰並整片裸背的性感設計，姣好身材全都露，傲人美胸呼之欲出，也令人難以相信布蕾克萊芙莉已是三個小孩的母親，著實是位保養得宜的火辣媽咪！

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