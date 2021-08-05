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IKEA空氣清淨機「2千元有找」台開賣　11公分超薄美型CP值爆了

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▲IKEA空氣清淨機,FÖRNUFTIG。（圖／翻攝IKEA官網）

▲IKEA在台灣開賣首款空氣清淨機FÖRNUFTIG，售價2,000元有找。（圖／翻攝IKEA官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

因疫情因素許多人開始覺得呼吸進去的空氣很重要，IKEA再創新領域推出的FÖRNUFTIG空氣清淨機，近期終於在台灣開賣，也因為是從小家庭等有限空間的思考去設計，尺寸不大過登機箱，厚度更只有11公分，最狂的是定價僅1,990元，堪稱CP值超高。

▲IKEA空氣清淨機,FÖRNUFTIG。（圖／翻攝IKEA官網）▲IKEA空氣清淨機,FÖRNUFTIG。（圖／翻攝IKEA官網）

只能說IKEA從傢具傢飾都快變成居家全能，今年4月在美國上市的空氣清淨機，近期也在台灣正式開賣，專為微型小宅設計，除了大小方便置放在任何角落之外，11公分的薄度，說實在的也很方便讓使用者收進櫥櫃裡，有時想要騰出空間時就能這樣用。

▲IKEA空氣清淨機,FÖRNUFTIG。（圖／翻攝IKEA官網）▲IKEA空氣清淨機,FÖRNUFTIG。（圖／翻攝IKEA官網）

就算擺在外面顏值也高，簡約的設計可融入大部分的居家風格中，甚至是壁掛在牆上也沒問題，若不知情人士還以為是藍牙音響，提供灰黑兩色，都極耐看，據品牌官方資料表示，該產品可濾除 99.95%粉灰塵髒污，也可阻絕PM 2.5懸浮微粒，另可針對揮發性有機化合物、甲醛與油煙臭味等提供過濾，有三種風力模式可切換，建議約6個月更換一次濾網，濾網單片售價為199元。

▲IKEA空氣清淨機,FÖRNUFTIG。（圖／翻攝IKEA官網）▲IKEA空氣清淨機,FÖRNUFTIG。（圖／翻攝IKEA官網）

其實IKEA除了這款FÖRNUFTIG空氣清淨機，近期也發表另一款與茶几結合的Starkvind空氣清淨機，把空間利用到更極致（前提是你家需要茶几的話），不然它也可以直立擺放，不過大小就比FÖRNUFTIG略大，畢竟是茶几啊，售價從129元美金起跳，折合台幣約3,580元，以IKEA近期的政策來看，台灣售價應該不會差太多。

▲IKEA空氣清淨機,FÖRNUFTIG。（圖／翻攝IKEA官網）

▲IKEA空氣清淨機,FÖRNUFTIG。（圖／翻攝IKEA官網）

另一款「雙功能」的空氣清淨機，就不能不提到台灣消費者很熟悉的DYSON了，今年5月才在台灣發表開賣旗下最新款09系列，主打新加入全新固態甲醛感應器，能夠獨立、持續及準確地偵測甲醛，可自動分辨及排除其他氣體，例如苯、二氧化氮等，快到研究等級啦，果然是有品牌風格，結合風扇功能自然也能省下空間，售價從19,900元起。

▲IKEA空氣清淨機,FÖRNUFTIG。（圖／翻攝IKEA官網）

▲IKEA空氣清淨機,FÖRNUFTIG。（圖／翻攝IKEA官網）

▲DYSON今年最新款09系列，新加入全新固態甲醛感應器。（圖／DYSON提供）

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關鍵字：

IKEA, 空氣清淨, FÖRNUFTIG, Starkvind, 茶几, 行李箱, DYSON

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