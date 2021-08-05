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迪麗熱巴包緊緊一樣美翻　珍珠串鍊幫打光

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▲▼ 迪麗熱巴 。（圖／MIKIMOTO提供）

▲迪麗雜誌登上《OK!精彩》雜誌，佩戴Moon Dew頂級珠寶系列珍珠鑽石項鍊。（圖／MIKIMOTO提供，以下同）
 

記者陳雅韻／台北報導

大陸女星迪麗熱巴是時尚圈寵兒，時尚腳步總領先一步，已換上秋冬裝拍攝最新一期《OK!精彩》雜誌，新裝多為黑色或棕色等大地色系，不若春夏服裝的繽紛亮眼，她選擇搭配MIKIMOTO頂級珠寶系列珍珠，替自己打光，完美示範冬季的珍珠穿搭術。

▲▼ 迪麗熱巴 。（圖／MIKIMOTO提供）

▲迪麗熱巴一身厚重冬裝，搭配MIKIMOTO多層次珍珠鑽石項鍊拍攝《OK!精彩》雜誌。

迪麗熱巴是MIKIMOTO亞洲區品牌代言人，出席公開活動常以低胸禮服搭配珍珠項鍊，而面對此次拍攝《OK!精彩》雜誌厚重的秋冬裝，她也能成功駕馭珠寶，例如多件外套層次穿搭的造型，她戴上MIKIMOTO多層次珍珠鑽石項鍊，看似繁複但效果卻極好；換上印花毛衣，就讓品牌與日本知名服裝設計師川久保玲聯手打造的MIKIMOTO COMME des GARÇONS聯名系列珍珠串鍊搶鏡。

▲▼ 迪麗熱巴 。（圖／MIKIMOTO提供）

▲迪麗熱巴穿印花毛衣搭MIKIMOTO COMME des GARÇONS聯名系列珍珠串鍊，231,000元。
 

風格多變的迪麗熱巴也被LV（Louis Vuitton，路易威登）相中，擔任品牌大使，近日她演繹七夕新品，換上紅色愛心衫示範Fall in Love手袋系列，顯得青春洋溢。

▲▼ 迪麗熱巴 。（圖／翻攝LV微博）

▲迪麗熱巴為LV示範七夕情人節主打商品。（圖／翻攝LV微博）

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關鍵字：

迪麗熱巴, MIKIMOTO, LV

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