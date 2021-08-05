超模一出場「胸下全是腿」畫面逆天！　正面挖空禮服有夠大膽

記者鮑璿安／外電報導

26歲法國超模辛蒂布魯納（Cindy Bruna）有「維密第一長腿」封號，近期她出席義大利慈善活動，以一套胸前全空的綁帶禮服巧妙秀出傲人曲線，神似連身泳裝的剪裁，更是直接將逆天美腿放送，辛蒂也在IG公開了現場畫面，「腿到路人胸口」的修長比例實在是太養眼。

辛蒂布魯納19歲就登上維密大秀，身高182cm憑藉一雙逆天美腿走紅，近期她出席義大利卡普里島的聯合國兒童基金會，身穿黎巴嫩設計師品牌Mônot鏤空禮服，巧妙運用綁帶剪裁修飾身型，幾乎只遮住了重點部位，胸下挖空設計火辣程度一絕。緊接著再以透膚黑色波點絲襪呈現出一雙神腿，姣好比例完全是無可挑剔，伴隨著Balmain黑色長袍披在肩上，以及烏克蘭小眾品牌Ruslan Baginskiy的訂製帽款加持，為整體造型增添幹練風格。

辛蒂布魯納的美腿無疑成為全場焦點，她也在IG秀出現場影片，只見辛蒂身穿幹練禮服步入現場，周圍的路人直接看呆，因為腿長程度逼近路人的胸口，登場就讓人驚艷。

不光辛蒂布魯納是座上賓，同場還有歌后凱蒂佩芮（Katy Perry）和奧蘭多布魯（Orlando Bloom） 一同現身，凱蒂佩芮以Pierre Cardin皮爾卡登裙裝亮相，巨大的袖口打造女神氣場，與奧蘭多布魯恩愛依偎成為最美畫面。

▲歌后凱蒂佩芮和奧蘭多布魯。（圖／CFP）