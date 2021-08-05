正能量女神賈永婕，美麗傳承不間斷！46歲超凍齡，美顏保養就靠這招

文／VOGUE

賈永婕絕對是近期話題量最高的女星！婚後的她跟著家人投入運動，壯大內心世界，並將鐵人精神融入在社會公益上。這陣子經常可見她帶著女兒勤跑醫院，令人驚豔的除了她的體力之外，46歲的她和女兒同框居然無差齡！這回兒賈永婕不藏私分享，她的保養祕訣，少女們可要筆記囉！

「保養更堅持日常保濕、防曬搭配專業SPA護理更是缺一不可！」賈永婕

美麗絕非天生，更離不開後天辛勤保養！不僅是藝人身分而已，賈永婕真正發光發熱的起源是來自於她真實地展現對於目標努力實踐的一面，尤其在接觸運動後更明顯被激發。像是固定每周重訓一天，其他天穿插騎車、跑步，運動後拉筋放鬆僵硬肌肉；均衡攝取飲食，不喝含糖飲料、多喝水，不但能維持身材，更保持漂亮。即使熱愛運動，她非常自豪膚況沒有斑點，更歸功於15歲起就堅持基礎保濕與防曬至今，當時甚至「龜毛」地連耳朵縫都不漏擦，養成每天保養的習慣，讓肌膚穩定不顯老，也是這股對保養的執著，賈永婕凍齡的高顏值，每當與女兒同框時總被大讚宛如姊妹！

女兒美麗啟蒙來自於她！ 50年SPA霸主的有感護理

賈永婕和女兒感情非常好，平常像姊妹閨密般無話不聊，也會彼此分享心事與保養心得，女兒們遺傳她的乾性膚質，所以她時刻叮嚀要重視保濕與防曬，有時暑假小孩偷懶，自己還拿著防曬品不停督促補擦，雖然畫面搞笑，卻是對女兒美麗的堅持守護。

做好日常保濕與防曬外，更要以先進高科技的SPA呵護搭配，賈永婕大方透露生女兒前就在東森自然美保養，她最重視產品、服務的品質，與東森自然美的品牌堅持不謀而合，直到現在東森自然美已經歡慶50年，仍是自己始終不變的選擇！加上喜歡戶外運動曬太陽，她一直在找一些快速又安全的做法，胜肽水光課程整個過程只需一個半小時，不用擔心傷肌膚，肌膚看起來年輕，自然光澤真的很重要！

她笑著透露即使女兒很年輕，雖然不用像媽媽勤勞，但不代表不需要保養，年輕肌膚更需要打好基礎。因為自己一直選擇東森自然美，除了保養又有年輕女孩喜歡的美睫美甲，身為母親的賈永婕希望把最好的傳承給女兒，就像把珍寶傳給下一代的概念，讓女兒也懂得選擇對自己好的，好好愛自己。她們共同前往板橋希爾頓生技美學中心享受「胜肽水光護理課程」，利用水光機每秒高速輕撫肌膚，注入肌膚深層幫助快速清潔毛孔，同時賦予養分，充分潤澤呵護，重現光采。賈永婕驚喜分享：「霧化的精華噴在臉上非常舒服，感覺肌膚做了一次大掃除，明顯的白皙透亮，臉也跟著澎潤起來了！」展現無差別逆齡美肌，連女兒都驚呼：我們真的好像喔！

一站式服務 專業全方位美學指標

東森自然美以照顧女性從頭到腳、從裡到外的美麗為出發點，致力打造出最符合台灣女性需求的全方位美學，涵蓋美甲、美睫、美容的一站式服務，今年以進駐五星級飯店作為拓點一大策略，課程及服務精緻度全面升級，提供美容SPA一站式旅行，透過每間五星飯店各有其特色與美學風格，展現頂級尊榮的貼心寵愛。防疫期間東森自然美全店專業消毒且全員全程配戴口罩，服務前再次清潔手部，接觸過的位置酒精擦拭；防疫期間下遵守政府政策，部分生技美學中心雖無法協作課程服務，但部份門市及百貨店點仍維持美容顧問值班，如有任何需求，皆可以電話進行諮詢服務。

▲板橋希爾頓生技美學中心