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七夕靠月老幫你傳情！霞海城隍廟御守、木製小拼圖絕對告白成功

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編輯／Emily　圖／Pinkoi提供

一年一度的七夕情人節將至，趕快攜手月老幫你傳遞祝福吧！Pinkoi與超靈驗的台北霞海城隍廟聯名，以「結緣」為概念，打造出極具質感的七夕禮品，分成結緣好物、美容保養、設計包款三大類，不管你的送禮對象喜歡什麼都能被滿足，感受到你的滿滿心意。

【Pinkoi x 霞海城隍廟－結緣好物】

1.好印記電繡徽章 霞海城隍廟聯名－七夕御守徽章

七夕御守徽章禮盒包裝以城隍廟外觀為靈感設計，裡面裝了櫻花粉及丹青色兩款徽章御守，別在包包上就能把祝福隨身帶著走，配上藏頭籤詩、結緣小卡，可以在特別的節日，與另一半寫下你們的專屬情話。

▲霞海城隍廟聯名。（圖／Pinkoi提供）

2.mr. sheep 霞海城隍廟聯名－好運緣結木製拼圖

好運緣結木製拼圖充滿創意，把上上籤、紅線、桃花、鉛錢等元素做成木製拼圖零件，全部組裝起來，可以變成妝點空間的擺飾，將小零件個別取下，還能玩擲筊，送給情人或單身男女都很適合。

▲霞海城隍廟聯名。（圖／Pinkoi提供）

3.拾光製所 霞海城隍廟聯名－客製夜燈拾光機

想要送禮送到對方心坎裡，就訂製一盞專屬夜燈吧！可以將你們的甜蜜合照客製成透明壓克力板，搭配木質底座充滿質感，擺著可以當裝飾，在黑暗中又能發出溫暖光芒，讓你重拾當時的美好回憶。

▲霞海城隍廟聯名。（圖／Pinkoi提供）

4.蚤操染織 霞海城隍廟聯名－摩斯密碼手染電繡門簾

這款手染門簾有著特調柔嫩的粉橘色，加上摩斯密碼電繡，用相連不斷的紅線綿延彼此緣份，送禮的同時也悄悄傳遞你的心意。

▲霞海城隍廟聯名。（圖／Pinkoi提供）

【Pinkoi x 霞海城隍廟－結緣美容保養】

1.樂木集 霞海城隍廟聯名－漢方美容足浴泡腳組

趁七夕好好照顧一下辛苦的家人與另一半，漢方美容足浴泡腳組裡面包含天然漢方湯包浴、獨家高筒設計的足浴泡腳袋，以及專業泡澡指南穴道說明，每天睡前泡一下，能促進皮膚新陳代謝，緩解一天的疲勞，就像享受了森林浴。

▲霞海城隍廟聯名。（圖／Pinkoi提供）

2.愛蕊友肌 霞海城隍廟聯名－粉晶滾輪刮痧禮盒

愛蕊友肌嚴選天然的粉晶玉石，打造出這款禮盒。透過滾輪、刮痧版按摩臉部和身體，能舒緩放鬆，達到緊緻拉提的效果，讓你擁有由內而外彈力飽滿的肌膚，搭配保養品效果更佳。

▲霞海城隍廟聯名。（圖／Pinkoi提供）

3.檜山坊 霞海城隍廟聯名－護手霜禮盒

檜山坊聯名護手霜禮盒，讓可愛月老呵護你的雙手。以純天然檜木精油搭配高純度乳油木果油，結合蘆薈萃取液、溫和制菌成份、維他命B5等保濕因子，也能制菌與維持肌膚柔嫩潤澤，為手部帶來多一層貼心保護。

▲霞海城隍廟聯名。（圖／Pinkoi提供）

【Pinkoi x 霞海城隍廟－結緣設計包款】

1.布物設計 霞海城隍廟聯名－水餃包

這系列包款以大稻埕的中藥為靈感，將藥材的細緻紋理結合布料，做成獨特布花，再製作成圓潤可愛的水餃包，小巧造型卻有充足容量，能收納各種化妝品、零錢等小物。

▲霞海城隍廟聯名。（圖／Pinkoi提供）

2.瀏海樹 霞海城隍廟聯名－月老零錢包

這款零錢包運用獨特筆觸，將月老看著姻緣簿，思索著如何幫前來求好緣的善男信女們牽上紅線的可愛神情刻畫下來，配上黃、黑色羊羔毛做成圓形零錢包，形狀也象徵圓滿的緣分。

▲霞海城隍廟聯名。（圖／Pinkoi提供）

3.CALTAN DESIGN 中性三折扣式真皮中長夾

CALTAN DESIGN帶你用祈福真皮件，為重要的他獻上真摯祝福。以簡約風格結合好運紅、百搭咖啡兩色，打造出男女都適用的實用皮夾，多夾層、大容量的設計，讓你不只收納金錢，也能把每段緣分好好收藏。

▲霞海城隍廟聯名。（圖／Pinkoi提供）

另外，位於日本東京的阿佐谷神明宮常會配合季節，推出絕美的「編織手環御守」，像春天就有櫻花款、五六月則有繡球花，而現在夏季，就推出了「銀河御守」，以藍、黃兩色打造，加上一串星星點綴，讓人聯想到閃亮的夏日夜空，還有證明到訪過神社的「御朱印」，上面也有充滿夏日風的煙火、風鈴圖案。


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關鍵字：

pinkoi, 霞海城隍廟, 結緣, 七夕, 御守, 包包, 美容, 保養

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