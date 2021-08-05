跳水王子東奧毛衣織好了！毛線沒帶夠…網揪出「場邊取貨」畫面笑翻

▲金牌跳水王子湯姆戴利在東奧賽場邊打毛線爆紅。（圖／路透）

記者鮑璿安／外電報導

英國金牌跳水王子湯姆戴利（Tom Daley）日前在東奧場邊「看比賽邊織毛線」的畫面被瘋傳，有網友就搞笑留言，「行李箱裡應該都是毛線」、「根本時間管理大師」，沒想到稍早湯姆戴利親自貼出影片，宣告當初在場上編織的五環毛衣已經完成了。另外有粉絲好奇他的毛線究竟有沒有帶夠，原來先前男子三公尺跳水的決賽火熱進行時，湯姆就淡定走到場外「取貨」，偷偷拿了一袋毛線笑翻網友。

Incredible scenes at the diving.



“@TomDaley1994 just being delivered a whole new bag of yarn.” pic.twitter.com/9OY1r6fLQ9 — Scott Bryan (@scottygb) August 3, 2021

湯姆戴利日前在女子3公尺跳水決賽觀眾席織毛衣的畫面一炮而紅，他創立的毛線作品IG帳號粉絲數從30萬暴增至近百萬，熱潮都還沒過去，沒想到又在男子三公尺跳水的決賽場出現了毛線王子的身影。正當比賽火熱進行時，鏡頭捕捉到湯姆戴利相當淡定走到了場外，並與一位工作人員交談，仔細一看原來湯姆戴利正在取貨，而內容物竟全是毛線。因距離東奧8月8日閉幕還有多日，可見湯姆戴利的毛線存貨已經快不夠了，才會出現逗趣的交貨場景。

▲湯姆戴利當時在場上編織的奧運五色環外套現已完成了。（圖／路透）

當然湯姆戴利的跳水本業也十分亮眼，早在東奧26日的雙人高台跳水項目中就已經奪得金牌冠軍，才會在賽後投入於自己的毛線第二專長，並且也將編織的成品用來募款捐助公益發展。

▲湯姆戴利秀出在東奧場上編織的毛線作品，已經陸續完工 。（圖／翻攝自IG）

至於民眾好奇湯姆戴利到底在場上織了什麼？他也親自在IG上解答了，原來第一天的粉色毛線是織給網紅寵物犬的，另外也幫自己的金牌編織了專屬收納袋。今早他更PO出影片，宣告該套奧運標誌五色環的白色外衣已經完成了，上頭還織出了「東京」字樣，模樣十分可愛，直接圈粉無數網友：「外套好想要」、「果然毛線存貨不夠了」、「奧運場邊拿毛線第一人」。

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