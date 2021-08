跳水王子東奧毛衣織好了！毛線沒帶夠…網揪出「場邊取貨」畫面笑翻

▲金牌跳水王子湯姆戴利在東奧賽場邊打毛線爆紅。(圖/路透)

記者鮑璿安/外電報導

英國金牌跳水王子湯姆戴利(Tom Daley)日前在東奧場邊「看比賽邊織毛線」的畫面被瘋傳,有網友就搞笑留言,「行李箱裡應該都是毛線」、「根本時間管理大師」,沒想到稍早湯姆戴利親自貼出影片,宣告當初在場上編織的五環毛衣已經完成了。另外有粉絲好奇他的毛線究竟有沒有帶夠,原來先前男子三公尺跳水的決賽火熱進行時,湯姆就淡定走到場外「取貨」,偷偷拿了一袋毛線笑翻網友。

Incredible scenes at the diving.



“@TomDaley1994 just being delivered a whole new bag of yarn.” pic.twitter.com/9OY1r6fLQ9