「精品水壺包」讓你記得喝水！DIOR灰白印花美炸、LV紮染老花超級熱門

文／美人圈

想為地球盡一份心力，現在不少人外出都會選擇自備環保水壺以及吸管，各大時尚品牌也看見大家的需求，紛紛搶推絕美又實用的環保杯套組，從Dior、LV老花款式到今年超夯的Chloé Woody系列通通有，現在就一起來認識2021還有哪些必敗「精品水壺包」吧～

2021精品水壺包推薦.1：Dior Oblique花紋水瓶連肩帶

Dior最新推出的水壺包，附贈隔熱環保杯以及杯套組，瓶身上綴有Dior Oblique老花，杯套則是以灰白色顆粒小牛皮為主，還配備可調式肩帶，是一款顏值與實用性兼具的神仙包款。

▲Dior Oblique花紋水瓶連肩帶。（圖／Dior）

2021精品水壺包推薦.2：LOUIS VUITTON 老花保溫瓶

LV 保溫瓶套組一共推出經典帆布以及紮染兩色，將LV經典Monogram圖騰印在皮革上，搭配淺色背帶綴邊，讓整個質感提升至另一個檔次，感覺擁有它自己都會愛上喝水這件事（誤）～

▲LOUIS VUITTON 老花保溫瓶。（圖／LOUIS VUITTON）

▲LOUIS VUITTON 老花保溫瓶。（圖／小紅書@vivian荣小美、SHAYITING）

2021精品水壺包推薦.3：LOUIS VUITTON 咖啡杯斜背包

除了LV保溫瓶水壺包套組，今年登場的LOUIS VUITTON 咖啡杯斜背包也超級熱門，不只仿造咖啡杯外型，還點綴上杯套，超可愛的外型讓許多人少女心都快扛不住啦～

▲LOUIS VUITTON 咖啡杯斜背包。（圖／bernpenthouse.com）

2021精品水壺包推薦.4：Jacquemus 薰衣草紫水壺包

今年紫色真的超夯，無論是香芋紫、防彈紫、薰衣草紫的單品都讓人好想擁有，身為迷你包始祖的Jacquemus當然也沒錯過這場水壺包大戰，柔美的仙女色加上Logo字樣，完美呈現簡約法式美學。

▲Jacquemus 薰衣草紫水壺包。（圖／theblondesalad.com、shopbop）

2021精品水壺包推薦.5：Loewe 編織小牛皮圓筒包

質感控最愛的Loewe也推出這款「編織小牛皮圓筒包」束口袋的設計能更安全保護我們的水瓶，甚至放入小卡包、唇膏空間也還綽綽有餘，中央點綴上品牌經典Anagram標誌，也是一款外型與實用性兼具的美包。

▲Loewe 編織小牛皮圓筒包。（圖／Loewe）

2021精品水壺包推薦.6：Fendi X 24Bottles聯名水壺瓶套

夏天來臨～包櫃上怎能少了一咖草編包呢？Fendi與24Bottles推出多款聯名水壺瓶套組，無論是百搭的奶茶色草編款、清新亮眼的金盞花黃，或是霧霾藍都超級適合夏日，讓你一揹上身瞬間變成街道上最搶眼的人，回頭率超高！！

▲Fendi X 24Bottles聯名水壺瓶套。（圖／24Bottles官網、net-a-porter）

▲Fendi X 24Bottles聯名水壺瓶套。（圖／Fendi）

2021精品水壺包推薦.7：Roger Vivier 迷你天鵝絨圓筒包

大家都知道Roger Vivier的鞋履很有名，但其實最近它也默默推出了環保水壺包，以天鵝絨毛製成，還貼心附了手提把與金色鏈帶以及愛心綴飾，加上超夢幻的仙女粉配色，讓你每次喝水時都擁有好心情。

▲Roger Vivier 迷你天鵝絨圓筒包。（圖／Roger Vivier）

2021精品水壺包推薦.8：CELINE 環保杯套

Celine凱旋門老花實在太熱門，無論是腋下包、水桶包、小方包都有它的蹤跡，現在更推出了環保杯套！粉色老花搭配奶茶色帆布，看起來特別有氣質，想為喝水增添儀式感必敗！

▲CELINE 環保杯套。（圖／Celine）

2021精品水壺包推薦.9：Chloé Woody帆布環保杯套

Chloé Woody系列可不是只有托特包，這款水壺包也默默熱銷，承襲Woddy系列帆布與緞帶Logo設計，簡約俐落的設計，超適合時髦的都會女子。

▲Chloé Woody帆布環保杯套。（圖／Chloé）

2021精品水壺包推薦.10：Chanel 工坊系列水壺包

2021 Chanel 工坊系列到底有多少隱藏好物！繼先前的AirPods項鍊殼，現在又有另一款爆紅水壺包，包身以小香菱格紋加上光滑小羊皮製成，束口袋設計能防丟，再加上皮穿鍊斜背帶，每個細節都乘載著經典Chanel元素，讓時尚迷看了都要失心瘋啦～

▲Chanel 工坊系列水壺包。（圖／Chanel）

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