香奈兒跳時逆跳分機芯兩種詮釋　帥氣或優雅任選

▲香奈兒MONSIEUR Superleggera腕錶，1,215,000元。（圖／香奈兒提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

香奈兒（CHANEL）於2016年首度推出專為男性打造的MONSIEUR de CHANEL腕錶，裝載具跳時與逆跳分功能的首只自製高級複雜機芯Caliber 1，為複雜功能錶立下優雅典範，今年新款推出限量55只的大理石腕錶，天然紋路讓黑錶更顯不凡；品牌更進一步，結合賽車元素，創作MONSIEUR Superleggera腕錶，展現陽剛力量。

▲從香奈兒MONSIEUR Superleggera腕錶的錶背可欣賞Caliber 1手動上鍊機械機芯。



2005年香奈兒曾發表靈感源自賽車的J12 Superleggera腕錶，此次結合優雅的MONSIEUR腕錶輪廓，激盪出新火花，黑鎳扭索紋面盤12時位置可見紅色的「Superleggera」代表標誌，小秒盤上的數字 60 與跳時指針也以紅色相呼應，搭配紅色小牛皮內襯的黑色尼龍錶帶，帥氣有型；同樣搭載Caliber 1機芯的MONSIEUR大理石腕錶則呈現雅致風範，品牌精選55款富有天然白色紋理的黑色大理石作為面盤，搭配黑色高抗磨陶瓷錶殼及霧面黑類橡膠質地鱷魚紋小牛皮錶帶。





▲香奈兒限量55只的MONSIEUR大理石腕錶，1,215,000元。



女性對酷酷的黑錶也有好感，AP（Audemars Piguet，愛彼錶）招牌皇家橡樹系列新增錶徑縮小至34毫米的黑色陶瓷自動上鍊腕錶，8顆將錶圈鎖入錶殼的六角螺絲特別以18K 玫瑰金打造，黑金色形成強烈對比色，裝載專為錶徑34mm開發的5800自動上鍊機芯，透明錶背可一窺奧秘。

▲AP皇家橡樹系列34毫米黑色陶瓷自動上鍊腕錶1,377,000元。（圖／AP提供）

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