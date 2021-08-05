fb ig video ETtoday search mobile

香奈兒跳時逆跳分機芯兩種詮釋　帥氣或優雅任選

>

▲▼ CHANEL,AP 。（圖／公關照）

▲香奈兒MONSIEUR Superleggera腕錶，1,215,000元。（圖／香奈兒提供，以下同）
 

記者陳雅韻／台北報導

香奈兒（CHANEL）於2016年首度推出專為男性打造的MONSIEUR de CHANEL腕錶，裝載具跳時與逆跳分功能的首只自製高級複雜機芯Caliber 1，為複雜功能錶立下優雅典範，今年新款推出限量55只的大理石腕錶，天然紋路讓黑錶更顯不凡；品牌更進一步，結合賽車元素，創作MONSIEUR Superleggera腕錶，展現陽剛力量。

▲▼ CHANEL,AP 。（圖／公關照）

▲從香奈兒MONSIEUR Superleggera腕錶的錶背可欣賞Caliber 1手動上鍊機械機芯。
 

2005年香奈兒曾發表靈感源自賽車的J12 Superleggera腕錶，此次結合優雅的MONSIEUR腕錶輪廓，激盪出新火花，黑鎳扭索紋面盤12時位置可見紅色的「Superleggera」代表標誌，小秒盤上的數字 60 與跳時指針也以紅色相呼應，搭配紅色小牛皮內襯的黑色尼龍錶帶，帥氣有型；同樣搭載Caliber 1機芯的MONSIEUR大理石腕錶則呈現雅致風範，品牌精選55款富有天然白色紋理的黑色大理石作為面盤，搭配黑色高抗磨陶瓷錶殼及霧面黑類橡膠質地鱷魚紋小牛皮錶帶。

▲▼ CHANEL,AP 。（圖／公關照）
 

▲香奈兒限量55只的MONSIEUR大理石腕錶，1,215,000元。
 

女性對酷酷的黑錶也有好感，AP（Audemars Piguet，愛彼錶）招牌皇家橡樹系列新增錶徑縮小至34毫米的黑色陶瓷自動上鍊腕錶，8顆將錶圈鎖入錶殼的六角螺絲特別以18K 玫瑰金打造，黑金色形成強烈對比色，裝載專為錶徑34mm開發的5800自動上鍊機芯，透明錶背可一窺奧秘。

▲▼ CHANEL,AP 。（圖／公關照）

 

▲AP皇家橡樹系列34毫米黑色陶瓷自動上鍊腕錶1,377,000元。（圖／AP提供）

►小隻女有帥錶可戴了！　HUBLOT縮小尺寸、換漂亮錶帶不傷美甲

 

►繞雙圈錶帶裝飾性取勝　海瑞溫斯頓亮色更吸睛

  

關鍵字：

CHANEL, 香奈兒, AP, Audemars Piguet, 愛彼

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

MIKIMOTO聯手川久保玲　別針、尖牙絕配珍珠項鍊

MIKIMOTO聯手川久保玲　別針、尖牙絕配珍珠項鍊

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

MOYNAT「迷你積木包」夢幻破表

MOYNAT「迷你積木包」夢幻破表

ET Fashion

推薦閱讀

迪麗熱巴包緊緊一樣美翻　珍珠串鍊幫打光

迪麗熱巴包緊緊一樣美翻　珍珠串鍊幫打光

繞雙圈錶帶裝飾性取勝　海瑞溫斯頓亮色更吸睛

繞雙圈錶帶裝飾性取勝　海瑞溫斯頓亮色更吸睛

東奧高球名將撞百萬錶　超輕盈、伸縮錶冠不卡手

東奧高球名將撞百萬錶　超輕盈、伸縮錶冠不卡手

美女田徑好手戴16萬鑽錶摘金　打破400公尺跨欄世界紀錄　 Boucheron招牌珠寶幻彩色迷人　好想要可惜不賣 戴500萬名錶東奧跳高奪金牌！　32克的RICHARD MILLE輕到無感 東奧最多金牌得主傲秀歐米茄金錶　娶回美嬌娘根本人生勝利組 G-SHOCK最薄運動錶現身　戴著燃燒卡路里舒適度大增　 Seiko清爽配色女錶寵她　限量太陽能錶時尚又便利 玄彬還沒套牢孫藝珍　先設計鑽戒寵粉絲

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面