自由潛水冠軍「踩精品鞋下水」最狂帶貨！　超極簡外型重量僅360克

▲Loro Piana請到世界自由潛水冠軍在水下演繹最新鞋款。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

義大利精品Loro Piana此次推出新款 360 Flexy Walk Colorama 休閒鞋，請到世界自由潛水冠軍吉拉姆內里（Guillaume Nery）和茱麗高提耶（ Julie Gautier ）出鏡拍攝形象照，兩人在水下展現鞋款姿態，呈現鞋款重量僅 360 克的輕盈感，帶給時尚迷與眾不同的視覺體驗；多功能休閒鞋已成趨勢，鞋履品牌Roger Vivier最近也推出運動鞋與軍靴驚喜結合的Walky Viv'系列鞋款。

▲Loro Piana 360 Flexy Walk Colorama 休閒鞋 。（圖／品牌提供）

Loro Piana深受不少高端客群喜愛，同時也是目前全球最大的羊毛製造商及採購商，因此許多精品都必須經過Loro Piana來訂購原料，藉此以優良原料和手工細節站穩一線精品地位。此次推出新款 360 Flexy Walk Colorama 休閒鞋，運用穩重的藍色、酒紅、磚紅和藍綠色彰顯不凡氣質，重量僅360 克踩上幾乎沒有感覺，並以彈性止滑技術鞋底結合柔軟的美麗諾羊毛鞋面，從裡到外都十分舒適。

▲鞋款重量僅360 克 。（圖／品牌提供）

為彰顯鞋款的輕盈感，特別請到世界自由潛水冠軍吉拉姆內里和茱麗高提耶出鏡形象照，直接穿著休閒鞋潛入義大利帕多瓦 （Padova,Italy）Montegrotto 水深 42.15 公尺的Y-40 The Deep Joy泳池，透過導演暨攝影師 Barnaby Roper 捕捉優美姿態，畫面如同在失去重力的太空中漫步非常迷幻。

▲美國知名歌手 Rainey Qualley演繹Walky Viv'系列鞋款 。（圖／品牌提供）

此外，鞋履品牌Roger Vivier也瞄準多功能場合穿搭，在2021 秋冬系列中由創意總監 Gherardo Felloni 帶來全新設計「Walky Viv'系列」，搶先請到美國知名歌手 Rainey Qualley 演繹，鞋款將運動鞋與軍靴的驚喜結合，透過軍靴是凹槽鞋底提升其抓地力，為日常造型增添別樣帥氣感。此系列運用中性色彩，加上經典的凡爾賽鑽飾釦變身放大凸顯亮眼光芒，同樣是多場合都能滿足。