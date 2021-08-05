豆腐吃錯會發胖！營養師最怕「這一種」，熱量高到嚇人

▲豆腐看似健康，但若挑選錯誤會發胖。（圖／Pexels、Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

想要瘦身的人都知道，必須攝取足夠蛋白質，不少人會從豆製品下手，但你真的挑對食物了嗎？營養師高敏敏在臉書專頁分享，挑選豆腐其實大有學問，豆製品熱量表一次看。

▲涼拌豆腐營養又清爽。

營養師高敏敏分享，黃豆榨汁做成豆漿後，加凝固劑會製成豆花，壓力脫水後則會成為嫩豆腐和板豆腐；油炸成為油豆腐，冷凍則成為凍豆腐，若再加上壓和烘乾則成為豆干，而常吃的豆皮，則是豆漿加熱時上面的一層層薄膜。

▲百頁豆腐內含超過7成油脂。

她進一步說明，營養師最怕的百頁豆腐，大多是用大豆蛋白為原料、澱粉當黏稠劑，再加大豆油、食品添加物製成的，所以油脂含量高，一條百頁豆腐185g就高達363大卡。

簡單來說，若是在意熱量可挑選豆漿、豆花和豆腐，想補鈣則建議選豆干、凍豆腐和傳統板豆腐，想補蛋白質可挑豆皮、豆干，不想要變胖則千萬別吃百頁豆腐和炸豆皮。

▲豆腐熱量一次看。（圖／翻攝自FB/營養師高敏敏）

高敏敏分享，挑選越接近黃豆原型的豆腐是最好的，除了富含優質植物性蛋白，不含膽固醇之外，大豆中的大豆異黃酮、維生素E、維生素B群，還能改善代謝及腸道環境。

她提到雖然凍豆腐和嫩豆腐的製程差不多，但熱量卻天差地遠，主要是因為凍豆腐會去掉水分，導致熱量提高，若是又使用煎、炸的烹煮方式，熱量、脂肪自然會上升，豆腐吃法千變萬化，選對豆腐吃得更健康。



►洗去夏日油膩疲憊！網推「神級潔顏粉」，清爽美肌不是夢