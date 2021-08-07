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小熊維尼「蜂蜜耳環」甜度超標！呆萌大頭變冰淇淋夾心餅項鍊

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編輯／Emily　圖／翻攝自q-pot.jp、samantha.co.jp

迪士尼小熊維尼95歲了依舊擁有高人氣，各種周邊商品不斷推出，這次他們和日本甜點系飾品品牌Q-pot合作，推出一系列聯名飾品，看小熊維尼的大頭變成冰淇淋夾心餅乾，整個萌度破表，還加入焦糖、蜂蜜等元素，做成耳環、手鍊…，戴在身上甜到要流出蜜了。

▲小熊維尼甜點飾品。（圖／翻攝自q-pot.jp）

小熊維尼與Q-pot的聯名飾品都是甜點主題，其中一組是「冰淇淋夾心餅乾」造型，外層黃澄澄的餅乾做成維尼頭型，裡面夾入焦糖冰淇淋，看起來充滿夏日氣息，另一款則是小豬頭型，裡面夾草莓冰淇淋，這系列有項鍊和吊飾。另一款則用木頭材質做成餅乾形狀，上面印了經典版維尼、小豬插畫，餅乾邊緣還做出滴下來的蜂蜜，同樣有項鍊和吊飾。

▲小熊維尼甜點飾品。（圖／翻攝自q-pot.jp）

▲小熊維尼甜點飾品。（圖／翻攝自q-pot.jp）

耳環和手鐲則以蜂蜜、焦糖為靈感設計，手鐲是暖暖的焦糖色，不規則邊緣就像從罐子裡溢出來，用看的就覺得甜度破表。耳環則是不對稱設計，一邊是小熊維尼與一滴晶透的蜂蜜，戴起來就像蜂蜜從耳朵流下來，另一邊是蜂蜜罐和焦糖，讓人回想起小熊維尼打翻蜂蜜罐的情節。

▲小熊維尼甜點飾品。（圖／翻攝自q-pot.jp）

▲小熊維尼甜點飾品。（圖／翻攝自q-pot.jp）

除了Q-pot，日本包包品牌Samantha Thavasa Petit Choice也有推出「小熊維尼聯名系列」，裡面有皮夾、電腦包、購物袋等不同品項。錢包有藍、黃兩色，還有印滿繪本插畫的款式，這組印花也做成電腦包和購物袋，購物袋不用時還能收進像書本一樣的小袋子裡，攜帶超方便，另外還有繽紛的小吊飾，分別有維尼、小豬、跳跳虎、羅賓四款造型。

▲小熊維尼甜點飾品。（圖／翻攝自q-pot.jp）

▲小熊維尼甜點飾品。（圖／翻攝自q-pot.jp）

▲小熊維尼甜點飾品。（圖／翻攝自q-pot.jp）

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關鍵字：

小熊維尼, 迪士尼, 飾品, 耳環, q-pot

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