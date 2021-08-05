孫芸芸「黑色鴨舌帽」是這頂！　YSL低調百搭款萬元可入手

記者王則絲／台北報導

台灣第一名媛孫芸芸身為帶貨女王，使用的單品都會被網友們問翻，成為熱銷品項，早先她就曾戴過一款「黑色鴨舌帽」，上頭大大的YSL電繡低調百搭卻凸顯品味，不過以往僅有在巴黎概念店販售，好消息是，現在台灣也買得到了！包括新生代演員王淨、李沐、林映唯⋯⋯都搶先戴上，同款12,900元即可入手，已成為搶手單品。

▲孫芸芸帶貨YSL「黑色鴨舌帽」。（圖／翻攝自IG）



比起孫芸芸經常帶貨的手袋，動輒好幾萬元，小配件相對會更容易入手，這次她要來帶貨的是這頂看似不起眼的「黑色鴨舌帽」，非常的低調，但是高級的質感卻也特別引人注意。

▲黑色YSL標誌鴨舌帽，NT＄12,900。（圖／品牌提供）



此款「黑色鴨舌帽」為SAINT LAURENT與潮牌NEW ERA合作，特別為七夕情人節推出的「從頭愛你」限定棒球帽系列，運用NEW ERA硬挺的帽型，上頭精緻的YSL刺繡雖都是以黑色呈現，立體感卻很顯眼，注入了些許街頭風格。

▲陳庭妮、王淨、李沐示範，側邊繡有英文姓名。（圖／翻攝自IG）



且這款鴨舌帽還有提供客製化服務，可以白色或黑色的縫線，於側邊繡上自選英文字母，增加專屬感，台灣售價出爐為12,900元，以高端精品的價位來說，算是較好入手的價格。除了孫芸芸之外，包括女星陳庭妮、王淨、李沐、林映唯⋯⋯都搶先戴上，另外，范少勳、宋柏緯也有示範，男生戴也超好看！

▲范少勳、宋柏緯示範，男生戴也超好看。（圖／翻攝自IG）



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