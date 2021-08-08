魔力家電湯鍋下殺799元！不用「開火」也能煮出超好料

文／C編

不是每個小資族都可以在家開火，不過有時候真的很想煮點東西來吃，「Her和她」推薦「MOLIJIA 魔力家三段火力多功能不沾5L電湯鍋M21」，一鍋就可以搞定燉、滷、熬、煮，方便又省時。

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▲MOLIJIA 魔力家三段火力多功能不沾5L電湯鍋M21，原價869元、特價799元。點我購買。



這款電湯鍋採用麥飯石不沾塗層，不修綱雙層內鍋構造，硬度高、聚熱快，不沾效果好，料理、清洗都很輕鬆，強化玻璃的上蓋，透明玻璃蓋，料理可以輕鬆看見裡面煮的狀況，輕鬆又有效率。

▲有好鍋，就能輕鬆煮出各種好料。（圖／Unsplash）

鍋子最怕太小不好用，魔力家電湯鍋有5公升大容量，直徑30cm、深度9cm，除了單人享用之外，多人吃鍋也是沒有問題，雙層的防燙設計，內層鎖熱麥飯石不沾塗層加上不銹鋼雙層設計，能聚熱、快煮，而且中空隔熱，不但保溫效果良好，外層也防燙，不怕粗心弄傷手。

三檔火力調節、雙圈快速發熱環、各種模式，受熱面積大、加熱均勻，可以按照需求調整出適合的火力，一體成型的雙耳提把設計，不藏污、不鬆脫，安心端提好放心。

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「Her和她」推出「MOLIJIA 魔力家 三段火力多功能不沾5L電湯鍋M21」，原價869元、特價799元，在家就可以煮出厲害的料理，非常適合沒辦法使用瓦斯爐烹調的小資族入手，方便又好用。