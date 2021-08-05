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HOLAX史迪奇聯名把家變夏威夷　蠟筆小新療癒咬線器也登場

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▲夏季居家聯名,蠟筆小新。（圖／HOLA、台隆手創館提供）

▲解封降二級，居家通路也推出夏季限定聯名與療癒小物。（圖／HOLA、台隆手創館提供）

記者蔡惠如／綜合報導

因為疫情因素無法出國，居家業者讓你在家營造度假氛圍，HOLA預計於8月中推出史迪奇聯名的居家新品，以夏威夷度假風為主題，包括床舖、坐墊跟抱枕都超可愛，粉絲一定要把握；台隆手創館則在美麗華旗艦店推出「蠟筆小新限定店」，之前的話題品咬線器也限時開賣，狂療癒就衝這波！

HOLA特力和樂從8／12起，開賣旗下與迪士尼合作的「HOLA Ｘ 史迪奇聯名」新品，由裝扮花圈與草裙造型的史迪奇，營造出超可愛的夏威夷度假風！全系列共19款只有今夏限定，除了在全台HOLA、HOLA petite門市及HOLA購物網同步販售，還因應疫情推出透過LINE一對一專人服務，可以線上付款再宅配到家。

▲夏季居家聯名,蠟筆小新。（圖／HOLA、台隆手創館提供）

業者表示，該聯名系列以熱帶夏威夷風情為主題，商品均呈現置身海灘的清涼氛圍，全系列以淺藍為基調，襯托深藍色造型史迪奇的可愛樣貌，並以夏威夷最具代表性的扶桑花、草裙、衝浪板及熱帶植物等作點綴，且配合夏天，19款新品中有不少降溫好物，包括木棉絲涼被、涼感造型抱枕及冷凝墊，每樣都療癒又好用。

▲夏季居家聯名,蠟筆小新。（圖／HOLA、台隆手創館提供）▲夏季居家聯名,蠟筆小新。（圖／HOLA、台隆手創館提供）

▲（左）HOLA迪士尼系列史迪奇涼感造型抱枕，原價999元，特價799元；（右）HOLA迪士尼系列史迪奇造型坐墊，原價999元，特價799元。（圖／HOLA提供）

▲夏季居家聯名,蠟筆小新。（圖／HOLA、台隆手創館提供）

▲HOLA迪士尼系列史迪奇提袋+分隔雙層保鮮盒，原價1,298元，組合價699元。（圖／HOLA提供）

▲夏季居家聯名,蠟筆小新。（圖／HOLA、台隆手創館提供）

▲HOLA迪士尼系列史迪奇手提摺疊箱，售價950元。（圖／HOLA提供）

而因應《蠟筆小新：謎案！天下春日部學院的怪奇事件》電影上映，台隆手創館即起至9／30在美麗華旗艦店，推出蠟筆小新2021年電影紀念快閃店，首波推出限量電影系列商品，包含托特包、化妝包、束口袋、小方巾、襪子等多款日本首發新品，此外連之前討論度超高的二代咬線器也限量開賣。業者表示，為慶祝快閃店開張，民眾單筆消費滿500元，再加送電影優惠券。

▲夏季居家聯名,蠟筆小新。（圖／HOLA、台隆手創館提供）

▲夏季居家聯名,蠟筆小新。（圖／HOLA、台隆手創館提供）

▲夏季居家聯名,蠟筆小新。（圖／HOLA、台隆手創館提供）

▲雙葉幼稚園版咬線器，每款售價220元。（圖／台隆手創館提供）

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關鍵字：

HOLA, 聯名, 史迪奇, 居家, 蠟筆小新, 台隆手創館

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