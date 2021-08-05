fb ig video ETtoday search mobile

《Running Man》全昭旻穿粉色禮服勾男拍畫報　美得像公主一樣

>

記者李薇／綜合報導

全昭旻因為綜藝節目《Running Man》人氣火紅，擁有大批粉絲關注，日前她參與時尚雜誌拍攝，只見她身穿粉紅色的禮服，層層堆疊的裙襬展現出宛如公主的架勢，搭配中分的捲髮，看起來時髦又優雅。

這次她拍攝時尚雜誌，選擇了南韓設計師Son Jung Wan的禮服，粉紅色緞面的設計搭配層層堆疊的裙襬，中分的毛躁感捲髮搭配黑色高跟鞋，整個人看起來隨性又大方，完全不像平時在綜藝節目裡面的樣子，看起來就像是一位真的公主。

這張照片她也上傳到自己的IG上面分享，立刻引來許多粉絲留言按讚，多達21.2萬人，大呼：「既華麗又可愛」、「漂亮」、「好漂亮的歐尼」、「我喜歡這張照片」，幾乎一片好評，可見人氣真的相當高。

▲全昭旻。（圖／IG）

▲在《Running Man》經常就是扮醜的模樣。（圖／全昭旻IG）

全昭旻一般在《Running Man》裡面亮相，大多是穿著好動舒適的運動服，甚至扮傻扮醜，而她私底下的私服也是偏向簡單，像是牛仔褲搭配T恤的風格，偶而也會有裙裝的打扮，但是都沒有這次拍雜誌來得慎重，就像是公主一樣。

▲全昭旻。（圖／IG）▲全昭旻。（圖／IG）

▲私底下的私服也是簡約穿搭。（圖／全昭旻IG）

►郭雪芙肌膚狀態超Q彈　靠「懶惰」一瓶保養搞定

►戴口罩也不怕掉色！蘭蔻全新「玫瑰唇露」顏色美炸、質地超飽和

►上班一分鐘就可以綁好的絕美馬尾　讓妳變「背影殺手」詢問度爆表

關鍵字：

全昭旻, Running Man, Son Jung Wan, 禮服

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

MIKIMOTO聯手川久保玲　別針、尖牙絕配珍珠項鍊

MIKIMOTO聯手川久保玲　別針、尖牙絕配珍珠項鍊

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

MOYNAT「迷你積木包」夢幻破表

MOYNAT「迷你積木包」夢幻破表

ET Fashion

推薦閱讀

郭雪芙肌膚狀態超Q彈　靠「懶惰」一瓶保養搞定

郭雪芙肌膚狀態超Q彈　靠「懶惰」一瓶保養搞定

櫻花妹風靡的「鹽焗南瓜」色甲彩　價格200元不到超便宜

櫻花妹風靡的「鹽焗南瓜」色甲彩　價格200元不到超便宜

上班一分鐘就可以綁好的絕美馬尾　讓妳變「背影殺手」詢問度爆表

上班一分鐘就可以綁好的絕美馬尾　讓妳變「背影殺手」詢問度爆表

戴口罩也不怕掉色！蘭蔻全新「玫瑰唇露」顏色美炸、質地超飽和 涼感保潔墊、涼被最低下殺1折！不到千元就可以買回家 跳水王子東奧毛衣織好了！毛線沒帶夠…網揪出「場邊取貨」畫面笑翻 越愛越要冷處理！「3星座」根本戀愛高手，摩羯欲擒故縱第1名 「3星座」看似好追其實超難撩，天秤假裝配合、雙魚就看顏值 不光暖擁小戴！網翻出辛度「私下圈粉行徑」　做奧運美甲、為比賽戒甜食 超準「等電梯」心理測驗，秒看真實性格！選4是標準行動派

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面