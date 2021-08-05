《Running Man》全昭旻穿粉色禮服勾男拍畫報　美得像公主一樣

記者李薇／綜合報導

全昭旻因為綜藝節目《Running Man》人氣火紅，擁有大批粉絲關注，日前她參與時尚雜誌拍攝，只見她身穿粉紅色的禮服，層層堆疊的裙襬展現出宛如公主的架勢，搭配中分的捲髮，看起來時髦又優雅。

這次她拍攝時尚雜誌，選擇了南韓設計師Son Jung Wan的禮服，粉紅色緞面的設計搭配層層堆疊的裙襬，中分的毛躁感捲髮搭配黑色高跟鞋，整個人看起來隨性又大方，完全不像平時在綜藝節目裡面的樣子，看起來就像是一位真的公主。

這張照片她也上傳到自己的IG上面分享，立刻引來許多粉絲留言按讚，多達21.2萬人，大呼：「既華麗又可愛」、「漂亮」、「好漂亮的歐尼」、「我喜歡這張照片」，幾乎一片好評，可見人氣真的相當高。

▲在《Running Man》經常就是扮醜的模樣。（圖／全昭旻IG）

全昭旻一般在《Running Man》裡面亮相，大多是穿著好動舒適的運動服，甚至扮傻扮醜，而她私底下的私服也是偏向簡單，像是牛仔褲搭配T恤的風格，偶而也會有裙裝的打扮，但是都沒有這次拍雜誌來得慎重，就像是公主一樣。

▲私底下的私服也是簡約穿搭。（圖／全昭旻IG）



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