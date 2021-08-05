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女神卡卡扮買凶殺夫心機女　寶格麗、Gucci造型演活豪門貴婦

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▲▼ Lady Gaga 。（圖／翻攝houseofguccimovie IG）

▲女神卡卡在《Gucci：豪門謀殺案》一身奢華的Gucci造型。（圖／翻攝houseofguccimovie IG）

記者陳雅韻／台北報導

美國「搞怪天后」女神卡卡（Lady Gaga）演出導演雷利史考特執導的《Gucci：豪門謀殺案》（House of Gucci），飾演買兇殺害Gucci第三代繼承人莫里吉奧古馳的前妻派翠琪亞雷吉亞尼（Patrizia Reggiani），日前釋出首波預告片，她在片中扮相華麗，不乏皮草大衣、成套的Gucci造型，而珠寶則出自同為義大利世家的寶格麗（BVLGARI），非常吸睛。

▲▼ Lady Gaga 。（圖／翻攝houseofguccimovie IG）

▲女神卡卡在《Gucci：豪門謀殺案》中佩戴多件寶格麗珠寶。（圖／翻攝houseofguccimovie IG）

▲▼ BVLGARI 。（圖／寶格麗提供）

▲女神卡卡戴的Heritage典藏系列彩寶項鍊，創作時間約為1991年，劉嘉玲也曾戴過。（圖／寶格麗提供，以下同）
 

女神卡卡在《Gucci：豪門謀殺案》戴的寶格麗珠寶全出自Heritage典藏系列古董作品，片中她穿一套金色亮片服裝，搭配1991年創作如華麗領片的彩寶項鍊，鑲嵌5顆橢圓蛋面切割哥倫比亞祖母綠、5顆橢圓形混合切割藍寶石、紫水晶、黃水晶、紅碧璽與鑽石，劉嘉玲也曾戴過此項鍊為品牌拍攝形象片。

▲▼ BVLGARI 。（圖／寶格麗提供）

▲電影裡派對橋段，女神卡卡戴鑲嵌11顆莫三比克鴿血紅紅寶石與鑽石項鍊上場。
 

《Gucci：豪門謀殺案》首波預告中還有熱鬧的派對橋段，女神卡卡換上深V剪裁的紅禮服火辣亮相，搭配鑲嵌11顆橢圓切割莫三比克鴿血紅紅寶石與鑽石項鍊、同套紅寶石鑽石耳環，完美演繹豪門貴婦的奢華形象。

▲▼ BVLGARI 。（圖／寶格麗提供）

▲寶格麗約1977年創作的Heritage典藏系列彩寶Tubogas手環，也在《Gucci：豪門謀殺案》亮相。

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關鍵字：

女神卡卡, Lady Gaga, BVLGARI, 寶格麗, Gucci, House of Gucci

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