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Jennie、秀智都愛戴！5個「墨鏡品牌」最顯臉小　夏日出遊必備

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文／美人圈

微解封之後不少旅遊景點都湧現人潮，出遊時該如何穿搭最時尚呢？戴個墨鏡是個不錯的選擇喔，墨鏡不只可以讓整體造型更加分，拍照還能顯臉小，這次推薦5個墨鏡品牌，有不同款式與風格的墨鏡，希望能夠給大家不同的搭配靈感~

夏日墨鏡推薦品牌1：CARIN

韓國超人氣眼鏡品牌CARIN，將「歐系復古」重新詮釋到品牌理念之中，墨鏡專為亞洲臉型設計，更能修飾我們的臉型，秀智、宋江更是CARIN的品牌代言人，夏天必備大黑框墨鏡，戴上去氣場超強，拍照變成V型小臉。或者韓系姐姐風格的「漸層鏡片墨鏡」也是許多明星平常搭配的單品，超級百搭又吸睛！

▲墨鏡品牌推薦。（圖／美人圈）

▲CARIN將「歐系復古」重新詮釋，專為亞洲臉型設計。（圖／IG@carin_taiwan）

夏日墨鏡推薦品牌2：Le Specs

偏「個性路線」的穿搭，則推薦搭配澳洲品牌Le Specs的墨鏡，每一款都非常有設計感，Le Specs可以找到各式各樣特殊鏡框，貓眼墨鏡最經典，搭配起來整體造型又更上一個檔次，也很適合搭配泳衣，追求時尚個性感的女孩不可以錯過Le Specs！

▲墨鏡品牌推薦。（圖／美人圈）

▲澳洲品牌Le Specs的墨鏡非常有設計感。（圖／IG@lespecs）

夏日墨鏡推薦品牌3：GENTLE MONSTER

眾多明星喜愛的墨鏡品牌GENTLE MONSTER，愛用者包含GigiHadid、Jennie、LadyGaga，多到數不清，GENTLE MONSTER 夏日出遊想做搭配，超推薦透明感的墨鏡，搭配各種洋裝或拍照都時尚感爆棚，或者像Jennie一樣選擇有一點小巧思的黑色墨鏡，整個造型又更有新意。

▲墨鏡品牌推薦。（圖／美人圈）

▲GENTLE MONSTER受到眾多明星喜愛。（圖／IG@gentlemonster）

夏日墨鏡推薦品牌4：CHIMI

偏中性風格的墨鏡CHIMI，基礎簡約的鏡框設計，搭配糖果色系的顏色，超適合出門遊玩時跟不同顏色的衣服做搭配，粗框透明感墨鏡可以更加修飾臉型，銀色邊框加變色鏡片，完全是走在時尚的尖端！

▲墨鏡品牌推薦。（圖／美人圈）

▲CHIMI的墨鏡偏中性風格。（圖／IG@chimieyewear）

夏日墨鏡推薦品牌5：IZIPIZI

可以陪你遊山玩水的法國墨鏡品牌IZIPIZI，舒適度超高，款式從老人到小孩都有，要當人群中最亮眼的那搭配IZIPIZI不會錯！超獨特的彩色琥珀邊框，清新療癒的風格，整個夏日感滿滿啊！IZIPIZI也有推出適合爬山或騎車的運動型墨鏡，有各式各樣的機能，運動時保護雙眼也非常重要呢！

▲墨鏡品牌推薦。（圖／美人圈）

▲法國品牌IZIPIZI舒適度超高，款式從老人到小孩都有。（圖／IG@izipizi）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

夏日, 墨鏡, 旅遊

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