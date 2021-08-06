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小CK台灣首個聯名找了莫莉！「熱帶海島」風手袋、涼鞋好想穿去海邊

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記者王則絲／台北報導

新加坡平價鞋包品牌CHARLES & KEITH（以下簡稱小CK）自從進軍台灣後，就開始攻佔女孩們的衣櫃，成學生族、小資女的最愛。小CK近日宣布將推出首個與台灣名人的聯名，找來的正是知名KOL莫莉（Molly Chiang）！全系列由莫莉參與設計發想，帶來一系列充滿莫莉個人風格的「熱帶海島」單品，超可愛編織包、涼鞋，剛好解封後穿去海邊玩！

▲▼專訪KOL莫莉，與Charles & Keith推出聯名系列。（圖／記者周宸亘攝）

▲時尚KOL莫莉與Charles & Keith合作推出聯名系列，並接受《ET FASHION》專訪。（圖／記者周宸亘攝）

時尚圈寵兒莫莉在IG上擁有超過75萬粉絲，在國際上也相當出名，大膽奔放的性格與小麥肌膚色為她的一大特色，為了讓大家第一眼就能想到她，所以將與小CK聯名系列的主題定為「熱帶度假海島風」，總共帶來3款涼鞋、一款小白鞋、4款手袋與2款墨鏡，焦糖色、黃色、綠色為貫穿此系列的色系，全系列將於8月10日正式上市。

▲莫莉Ｘ小CK聯名系列。（圖／品牌提供）

▲莫莉Ｘ小CK聯名系列。（圖／品牌提供）

▲莫莉甚至為了此系列，率領團隊遠赴澎湖拍攝形象大片。（圖／品牌提供）

做事一定要做到盡善盡美的莫莉，在打造本次聯名系列中，所有細節都親自上陣，包括選色、打樣、試穿都親力親為，關於設計的概念莫莉提到：「就是以非常莫莉的感覺出發，因為平常我給大家的形象是比較大膽奔放，所以色系都很亮眼，走的是度假夏天海島風路線。」同時強調：「我這次所有的顏色都很適合小麥肌，而且不管你是白皙、暖色、冷色肌膚都可以搭！」其中最推薦必收的單品則是這顆大尺寸的鏤空編織包，容量超巨大外，有兩種背帶可換著背，藏有許多小巧思。

▲▼專訪KOL莫莉，與Charles & Keith推出聯名系列。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼專訪KOL莫莉，與Charles & Keith推出聯名系列。（圖／記者周宸亘攝）

▲莫莉示範不同手袋與鞋款。（圖／記者周宸亘攝）

▲莫莉Ｘ小CK聯名系列。（圖／品牌提供）

▲莫莉Ｘ小CK聯名系列。（圖／品牌提供）

▲其中莫莉推薦一定要帶的單品就是這顆鏤空編織包。（圖／品牌提供）

走跳世界各國，熱愛海邊的莫莉，對各地的海島旅遊很有心得，若要推薦一個此生必去的海島國家，莫莉毫不猶豫選了希臘的米克諾斯島，她大讚：「有逛有吃有玩有海有悠哉，好不好，一定要去！」但有趣的是，當時她抵達米克諾斯島的第一天錢包就被偷了，有此悲慘遭遇還是如此推薦，就知道有多棒了，「大家小心那邊小偷真的很多，不要帶後背包去，請帶莫莉聯名包去。」

搭上奧運話題，問及若身為運動員想嘗試什麼項目？莫莉果斷答道：「我覺得我一定是舉重選手啊！」大家也都知道，莫莉的精實身材可不是蓋的，背後也是透過努力健身得來的成果，平常就有在做重量訓練的她，認為這種負重的運動很有成就感，「我會覺得很熱血。」

▲莫莉Ｘ小CK聯名系列。（圖／記者王則絲攝）

▲莫莉Ｘ小CK聯名系列。（圖／記者王則絲攝）

▲莫莉Ｘ小CK聯名系列。（圖／記者王則絲攝）

▲現場更多聯名系列鞋、包。（圖／記者王則絲攝）

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Charles & Keith, 小CK, molly, 莫莉, KOL, 聯名, 熱帶海島, 編織包, 涼鞋

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