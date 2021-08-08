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七夕「情人節限定包」特搜！DIOR心型小袋可愛爆棚、LISA同款超美必收

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文／美人圈

一年一度的七夕情人節即將到來，還不知道要送另一半什麼禮物嗎？小編盤點了6家精品品牌推出的「情人節限定包款」，其中DIOR AMOUR系列，真的超級美，除了包款外，配件也令人心動！CELINE七夕情人節膠囊系列，將經典包款變身紅色凱旋門超浪漫！還有Gucci Les Pommes系列，蘋果心型圖案飾在包上，整個可愛爆棚！話不多說，趕緊一起看下去吧～

2021七夕情人節「精品包」推薦：DIOR AMOUR 膠囊系列

DIOR 2021全新AMOUR膠囊系列，是女裝創意總監Maria Grazia Chiuri以童話故事世界為發想，頌揚得到愛的人，向表達愛意和餽贈的藝術致敬。將品牌經典商品BookTote輕便袋、LadyDior手袋、DiorCaro手袋、服飾及運動鞋等單品，加上心型的籐格紋絎縫、黑白棋盤格紋及 D’Amour掛飾，表達充滿愛意的氛圍！

▲七夕情人節包。（圖／美人圈）

▲DIOR 小碼 BOOK TOTE 輕便袋。（圖／DIOR）

這款LADY DIOR手袋，壓紋改以愛心造型登場，有黑、紅及白色可以選擇，將經典的「D.I.O.R.」吊飾加入心形吊飾點綴，肩帶上還可以客製化個人裝飾，真的超美啊！

▲七夕情人節限定包。（圖／美人圈）

▲DIOR AMOUR MY ABCDIOR LADY DIOR 手袋。（圖／DIOR）

這款Dior Caro手袋是Dior amour限量系列設計之一，以小牛皮製作，配以心形主題圖案，綴飾「CD」鎖扣，還有搭配紅色及金色鍊條，真的美翻，背上它絕對成為焦點。

▲七夕情人節限定包。（圖／美人圈）

▲微型 DIOR AMOUR DIOR CARO 手袋。（圖／DIOR）

Dior這款心型小袋超級萌，可以飾在包包上，也可以肩揹或手拿，每個細節都超精緻！

▲七夕情人節限定包。（圖／美人圈）

▲DIOR AMOUR DIOR CARO 鏈帶心形小袋。（圖／DIOR）

2021七夕情人節「精品包」推薦：CELINE七夕情人節膠囊系列

Celine推出七夕情人節膠囊系列，將經典TRIOMPHE印花推出全新獨特紅色並搭配多種包款，完美詮釋色彩美學與法式優雅，為節日點綴了浪漫的氣息！還有LISA同款真的超美必收啊！除了包款外，飾品也燒到不行啊～

▲七夕情人節限定包。（圖／美人圈）

▲七夕情人節限定包。（圖／美人圈）

▲CELINE七夕情人節膠囊系列。（圖／CELINE）

虞書欣揹這款超燒的啊～超實用容量夠大，很適合夏天出遊揹，街上最亮眼非你莫屬！

▲七夕情人節限定包。（圖／美人圈）

▲CELINE七夕情人節膠囊系列。（圖／CELINE）

CELINE這款凱旋門心型項鍊及耳環，真的美翻！每個細節都超精緻，不管什麼穿搭都百搭的飾品～一套全都要！

▲七夕情人節限定包。（圖／美人圈）

▲CELINE七夕情人節膠囊系列。（圖／CELINE）

2021七夕情人節「精品包」推薦：GUCCI Les Pommes七夕情人節特別系列

Gucci推出Les Pommes系列，從牛郎與織女的浪漫傳奇故事中擷取靈感，服裝和包款上飾有俏皮浪漫蘋果心形圖案，與GG圖案結合，充滿童趣與浪漫氛圍，也有情侶裝可以一起購入，是送禮的一大好選擇！

▲七夕情人節限定包。（圖／美人圈）

▲GUCCI Les Pommes七夕情人節特別系列。（圖／GUCCI）

▲七夕情人節限定包。（圖／美人圈）

▲Gucci Padlock系列心蘋果圖案小號手袋 / Gucci女士心蘋果圖案Rhyton運動鞋。（圖／GUCCI）

2021七夕情人節「精品包」推薦：BVLGARI Serpenti Forever系列

BVLGARI 特別推出CHINESE VALENTINE’S DAY 禮品組合，包括品牌經典的蛇頭包、零錢包及奢華的絲巾，有兩色包款可以選擇，特別推薦象牙白綴有粉色的Serpenti Forever粗鍊包，穿搭都很百搭，不僅奢華也充滿氣質感！

▲七夕情人節限定包。（圖／美人圈）

▲BVLGARI Serpenti Forever系列。（圖／BVLGARI）

包身內還有愛心圖案，看了整個心花怒放！

▲七夕情人節限定包。（圖／美人圈）

▲BVLGARI Serpenti Forever系列。（圖／BVLGARI）

2021七夕情人節「精品包」推薦：Salvatore Ferragamo VIVA系列

義大利時尚品牌Salvatore Ferragamo今年針對男女戀人推出不同花色的單品，女生款以紅色玫瑰搭配粉色來呈現，很有溫柔氣質的感覺，男生款以牛仔藍紮染效果印花，帥氣又俐落大方，展現了不同風格的巧思，買來送給另一半超級浪漫啊！

▲七夕情人節限定包。（圖／美人圈）

▲小牛皮迷你肩背包、小牛皮卡夾、小牛皮托特包，及粉色印花休閒鞋。（圖／Salvatore Ferragamo）

▲七夕情人節限定包。（圖／美人圈）

▲小牛皮皮夾、小牛皮手提包 。（圖／Salvatore Ferragamo）

2021七夕情人節「精品包」推薦：MICHAEL KORS全新七夕膠囊系列

MK推出了全新七夕膠囊系列單品，靈感來自紐約街頭的霓虹燈，閃耀點燃夏日的怦然心動！以活力、清新為主格調，推出明亮多彩與經典黑白兩種配色，大小不一的普普風LOGO印花，展現出七夕甜蜜氛圍與眾不同的穿搭特色～

▲七夕情人節限定包。（圖／美人圈）

▲MICHAEL KORS全新七夕膠囊系列。（圖／MICHAEL KORS）

這次的包款真的超繽紛！不僅百搭又很有亮點，安心亞及魏如昀實揹都超美的啊～不同風格都能駕馭！

▲七夕情人節限定包。（圖／美人圈）

▲七夕情人節限定包。（圖／美人圈）

▲MICHAEL KORS全新七夕膠囊系列。（圖／MICHAEL KORS）

還有席惟倫跟王淨揹的這款絕美！今年最火的腋下包必須入手啊～

▲七夕情人節限定包。（圖／美人圈）

▲MICHAEL KORS全新七夕膠囊系列。（圖／MICHAEL KORS）

2021七夕情人節「精品包」推薦：Coach 情人節系列

Coach也推出了情人節系列，心型圖案搭配各個包款，整個可愛爆棚啊，價格也比較好入手，而且線上購物官網上線，還能免運宅配到家，超級方便，首購還有9折優惠，更划算！不管是想送禮還是給自己一個獎勵，趁現在趕緊去逛官網吧～

▲七夕情人節限定包。（圖／美人圈）

▲Coach SWINGER 20 心形印花手袋。（圖／Coach）

▲七夕情人節限定包。（圖／美人圈）

▲Coach ALIE SADDLE 心形刺繡手袋。（圖／Coach）

【延伸閱讀】

有它我就喝水！2021「精品水壺包」推薦Top10，Dior、LV美炸天，這款薰衣草紫CP值最高

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

七夕, 情人節, 精品包, 包包, 限定

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