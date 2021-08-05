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七夕不知道送什麼才好？3款「神級唇膏」送了絕對會珍藏一輩子

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

七夕情人節即將到來，你已經想好準備要送什麼了嗎？唇膏也許是不錯的選擇，《ET FASHION》就盤點3款厲害的唇膏系列，不但擁有厲害的質地，顯色飽和的顏色，價格更是有優惠，絕對要入手。

▲七夕,情人節,唇膏,唇彩,唇色,Dior,肌膚之鑰,嬌蘭,。（圖／品牌提供）

1.嬌蘭 紅寶之吻高訂紅絲絨唇膏

嬌蘭這次推出全新的紅寶之吻高訂紅絲絨唇膏，全新的絲絨包裝，有千鳥紋、經典紅格紋、率性V織紋、氣質粗花呢、經典的紅與黑絲絨，加上15款唇色可以挑選，其中#888更是郭雪芙御用色選，絕對要入手。現在，只要任選4組紅寶之吻唇膏，即可獲贈奢華感破表的紅絲絨禮盒，嬌蘭官網下訂紅寶之吻唇膏更享獨家刻字服務。

▲七夕,情人節,唇膏,唇彩,唇色,Dior,肌膚之鑰,嬌蘭,。（圖／品牌提供）

2.肌膚之鑰 奢潤唇膏

肌膚之鑰全新全球彩妝總監Benjamin Puckey親自操刀設計，擁有奶霜的質地，添加舒適服貼油，實現如頂級乳霜一般絲滑勻順，全新添加獨家科技成分光感賦活強化物，使雙唇零死角透出最明亮生動的光感色彩， 再透過半透明色料EX強化鮮明、真實的色彩展現生動妝感。情人節專屬特惠組，只要購買任二奢潤唇膏，可獲防曬護唇膏正貨乙支。

▲七夕,情人節,唇膏,唇彩,唇色,Dior,肌膚之鑰,嬌蘭,。（圖／品牌提供）

3.DIOR 超惹火絲絨唇露-羽毛派對限量版

質地輕盈，宛如羽毛輕撫，將色彩輕留唇瓣。配方融合花植精萃油，能極致呵護雙唇，精準勾勒唇型，打造飽和綻色的唇妝。以卓越的絲滑乳霜質地與迷人色彩，引領著閃耀光芒的秋季律動，光影妝效更顯明亮動人，打造耀眼雙唇。

►郭雪芙肌膚狀態超Q彈　靠「懶惰」一瓶保養搞定

►戴口罩也不怕掉色！蘭蔻全新「玫瑰唇露」顏色美炸、質地超飽和

►上班一分鐘就可以綁好的絕美馬尾　讓妳變「背影殺手」詢問度爆表

關鍵字：

七夕, 情人節, 唇膏, 唇彩, 唇色, Dior, 肌膚之鑰, 嬌蘭

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