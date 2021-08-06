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七夕必搶限定美妝！YSL「小黑條」奢華禮盒、嬌蘭紅絲絨唇膏買4送5

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記者張毓容／綜合報導

一年一度的七夕情人節即將到來，不少美妝品牌都推出限定美妝或禮盒包裝，甚至還有優惠活動或刻字服務，像是YSL就以剛推出的「小黑條」奢華緞面絨霧唇膏作為主角推出4款限量禮盒，而全新紅寶之吻唇膏剛上市的法國嬌蘭，則是推出超奢華的紅絲絨禮盒及一系列七夕滿額贈好禮，不趁現在入手就太可惜了！

▲▼ YSL＋嬌蘭情人節限定 。（圖／品牌提供）

▲YSL 黑絲絨奢華彩妝禮盒，NT$12,240。

每到情人節就會掀起「男友排隊潮」的YSL，在七夕情人節前夕先推出了被網友瘋狂敲碗的「小黑條」全新奢華緞面絨霧唇膏，一上市就引發搶購潮，YSL更以「小黑條」為主角，推出一系列七夕情人節限量禮盒，其中最受注目非「黑絲絨奢華彩妝禮盒」莫屬！

集結了數款YSL人氣的「黑絲絨奢華彩妝禮盒」，奢華精緻的禮盒內含有全新奢華緞面絨霧唇膏4入、恆久完美霧光氣墊粉餅SPF50+/PA+++與自由不羈淡香精50ml，且購買就加贈「性感紅唇刷具組」，很值得搶來收藏。

▲▼ YSL＋嬌蘭情人節限定 。（圖／品牌提供）

▲▼ YSL＋嬌蘭情人節限定 。（圖／品牌提供）

▲YSL 黑絲絨雙美唇禮盒，NT$2,720；黑絲絨美唇裸妝禮盒，NT$3,760。

「黑絲絨雙美唇禮盒」很適合只想要唇膏的唇彩控，可任選2支「小黑條」全奢華緞面絨霧唇膏，並搭配黑絲絨美唇禮盒服務；「黑絲絨美唇裸妝禮盒」則含有一支奢華緞面絨霧唇膏與恆久完美霧光氣墊粉餅，可一次獲得兩款人氣商品。

▲▼ YSL＋嬌蘭情人節限定 。（圖／品牌提供）

▲YSL 黑絲絨美唇香氛禮盒，NT$5,760。

還有跟香氛搭配的「黑絲絨美唇香氛禮盒」，內含一支奢華緞面絨霧唇膏、迷人花草香調的自由不羈淡香精50ml＋限量黑絲絨時尚高定黑盒。

除了4種限定禮盒外，即日起～8/31，單筆消費滿NT$4,000且含任一全新奢華緞面絨霧唇膏，即可享有限量黑絲絨示愛禮盒包裝服務。

▲▼嬌蘭、DARPHIN七夕限定美妝快搶。（圖／品牌提供）

▲▼嬌蘭、DARPHIN七夕限定美妝快搶。（圖／品牌提供）

▲限量紅寶之吻高訂紅絲絨禮盒及法式絲絨化妝包。

而法國嬌蘭除了8月剛推出的全新重量級唇彩「紅寶之吻高訂紅絲絨唇膏」引起討論熱潮外，更同步推出限量「紅寶之吻高訂紅絲絨禮盒」、「法式絲絨化妝包」及一系列七夕滿額贈好禮，官網下訂紅寶之吻唇膏更能享獨家刻字服務，不管是七夕送禮或買來收藏都很可以。

▲▼嬌蘭、DARPHIN七夕限定美妝快搶。（圖／品牌提供）

▲▼嬌蘭、DARPHIN七夕限定美妝快搶。（圖／品牌提供）

▲嬌蘭 紅寶之吻高訂紅絲絨唇膏，NT$1,160；限量紅寶之吻高訂唇膏彩殼，NT$1,350。

即日起～8/14，凡購買4組紅寶之吻高訂紅絲絨唇膏，即可獲贈限量紅寶之吻法式紅絲絨禮盒、法式絲絨化妝包、皇家蜂王乳蜜露40ml、全新升級皇家蜂王乳平衡油3G 5ml及恆時微霧純萃粉底液00N 5ml，一次獲得時尚5件組好禮。

即日起～8/14，凡於嬌蘭官方線上旗艦店購買1組紅寶之吻高訂紅絲絨唇膏（唇膏＋彩殼），即可獲贈「紅寶之吻黑絲絨唇膏袋」；購買2組紅寶之吻高訂紅絲絨唇膏，即可獲贈花草水語陽光甜橘淡香水7.5ml」與「嬌蘭編織風化妝包。

▲▼嬌蘭、DARPHIN七夕限定美妝快搶。（圖／品牌提供）

▲官網下訂紅寶之吻唇膏還能享有獨家刻字服務。

此外，嬌蘭官網也推出七夕滿額贈好禮活動，即日起至8/14，於官網買任一保養系列（不限金額），即可獲贈紅寶之吻高訂紅絲絨唇膏體驗禮；於官網消費滿NT$3,600，即可獲贈「隨身美妍三件禮」；於官網消費滿NT$4,000即贈內含法式絲絨化妝包及嬌蘭皇家蜂王乳平衡油3G(5ml)的「紅漾美肌二件禮」。

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關鍵字：

美妝, 美妝品, 保養, 彩妝, 七夕, 情人節, 限定, 禮盒, 滿額贈, 優惠, 活動, YSL, 小黑條, 嬌蘭, 唇膏

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