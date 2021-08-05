昆凌樂收58萬生日大禮　露事業線襯新珠寶吸睛

▲昆凌露事業線秀剛入手的Boucheron Jack de Boucheron系列手鍊，她當項鍊佩戴。（圖／翻攝hannah_quinlivan IG）



記者陳雅韻／台北報導

昆凌將於12日迎來28歲生日，身為法國珠寶品牌Boucheron大使的她，已搶先收到總值逾58萬元的生日大禮，迫不及待亮出她剛入手的Jack系列珠寶，她發揮穿搭巧思，將其中的Jack 18K白金長手鍊作為項鍊佩戴，配上她微露的事業線，超級吸睛！

▲昆凌樂收生日禮物是Jack de Boucheron系列鑲鑽手鍊。



另一件Boucheron禮物則是Jack系列鑲鑽的18K白金短手鍊，昆凌分享她手拿馬克杯秀手鍊的照片，氣色極好，被網友一面倒讚好美。此百搭珠寶設計靈感源自音源線，金質或鑲嵌鑽石的珠寶扣頭，隱匿了一個靈感源自電線插孔原理的秘密卡榫，不僅可單獨配戴亦可與同系列其他款式相接，猶如線圈可以自由纏繞在手腕變成多圈式手鍊、或當項鍊、髮飾或腰鍊，變化多端。

▲昆凌的生日禮物是Boucheron Jack de Boucheron系列可當項鍊的手鍊（左）232,000元，Jack de Boucheron系列鑲鑽手鍊349,000元。（圖／Boucheron提供）



身為時尚圈寵兒，昆凌身上常出現新鮮貨，曾曬出熱騰騰的Loewe新包，不僅自己斜背拍美照，也讓巨型貴賓愛犬背著留影，可愛模樣讓網友讚狗狗背名牌包好時尚，她親自回：「同意！」

▲昆凌的Loewe新包讓狗狗背，模樣可愛。。（圖／翻攝hannah_quinlivan IG）

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