超會記仇「4生肖」公開！千萬別得罪「屬龍女」　絕對加倍報復

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你是屬於「往事過了就算了」還是「記仇一輩子」的人呢？常有人說天蠍座最愛記仇，一朝得罪他，他一輩子心裡有疙瘩，不過除了看星座，其實也可以參考十二生肖，今天以女生為主，盤點「超會記仇」的4個生肖女，趕快筆記下來，記住往後少惹他們為妙。

＃屬「龍」女

屬龍女的標準做法就是「以牙還牙」，以其人之道還治其人之身，甚至可能會因為太火大而加倍報復，由於屬龍女生擁有強烈自我意識，基本上不太受她人目光影響，所以不會因為怕被說閒話而不敢報仇，能讓他們心裡舒坦最重要。

＃屬「鼠」女

當屬鼠女受到傷害，他們的作法就是要讓對方悔不當初，其實屬鼠的女生是心很軟的，如果得到真誠的道歉，也可能會原諒，但是對於那種厚臉皮的人，他們狠下心來也很恐怖，什麼事都做得出來。

＃屬「羊」女

屬羊女最令人生畏的一點就是，他們不怕自己尷尬，也絕對要把對方弄臭，只要對方的下場夠淒慘、夠丟臉，要自揭傷疤也不是問題，比起被人指指點點，看到討厭的人得到報應更舒暢。

＃屬「雞」女

屬雞女的特點是「敢愛敢恨」，如果遭到背叛，從前有多愛就會有多恨，而且可怕的地方是，他們超級有耐心，在整垮對方、讓對方崩潰之前，他們都不會滿足。

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