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做好美白也有效？皮膚科醫師教「正確去黑頭」4大重點

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▲▼ 皮膚科醫師教「正確去黑頭」4重點。（圖／翻攝ＩＧ）

▲學會正確去黑頭就能擁有清透無瑕的乾淨好肌膚。（圖／翻攝IG@goodal_official）

記者張毓容／台北報導

不少人都有「草莓鼻」、黑頭粉刺的困擾，為了擁有好肌膚，想盡辦法要「去黑頭」，但要小心的是，使用錯誤方法去除黑頭，可能會使得皮膚紅腫、毛孔粗大、肌膚受損甚至誘發皮膚炎，黑頭卻春風吹又生！知名皮膚科醫師廖苑利就特別分享了4大類型黑頭的正確去除方式，依不同黑頭對症下藥才有效。

▲▼ 皮膚科醫師教「正確去黑頭」4重點。（圖／翻攝ＩＧ）

▲洗臉後可利用粉刺針幫助清除頑固黑頭。（圖／翻攝IG＠aoihamada）

1.油脂型黑頭

油脂型黑頭有兩種：脂栓型和角栓型，用手摸起來有凸起感，擠壓時有油脂絲，主要是因不及時清潔而產生。

針對脂栓型黑頭，廖醫師建議可用超音波潔面儀或粉刺針清潔，超音波潔面儀適合大面積操作，粉刺針則適合用來清理單獨的頑固黑頭，可在洗臉後逆著毛孔方向輕刮；而角栓型黑頭因為比較細、比較深，可適當配合粉刺面膜效果更好，沒有完全拔出來的，可使用鑷子拔出來，最後再使用超音波潔面儀做一次全面的清潔。

2.毳毛型黑頭

如果你的黑頭看起來是一粒一粒小黑點，黑頭裡又有毛的感覺，其實這是一種叫做「小棘毛壅病」的皮膚病，和黑頭最大的不同在於黑頭是油脂栓，而小棘毛壅病可看到一簇細小的毳毛。

如果有使用到激素產品或藥品，則可能會出現這類小黑毛變粗增多變明顯的狀態，這種狀況則需要及時看醫師。

▲▼ 皮膚科醫師教「正確去黑頭」4重點。（圖／翻攝ＩＧ）

▲色素沉著型黑頭可從美白保養下手。（圖／翻攝IG＠aoihamada）

3.色素沉著型黑頭

看起來有明顯黑點，但沒有明顯油脂粒，則是色素沉著型，毛孔口有色素沉著狀況。想要改善就要從做好美白保養下手，尤其是能促進黑色素代謝類的美白成分，像是酸性精華液、4-MSK、菸鹼醯胺、維生素C等，都能有較好效果，做好防曬也不能少。

4.毛孔粗大型黑頭

若看起來像是一個一個發黑小孔，但孔內又無黑頭，這種事毛孔粗大型，主要是因毛孔被油脂栓撐大，損傷皮膚造成的，因已經傷及真皮，光是透過保養品難以改善，需要透過像是飛梭雷射等醫美療程來改善。

▲▼ 皮膚科醫師教「正確去黑頭」4重點。（圖／翻攝ＩＧ）

▲適度使用泥膜清潔控油也可幫助抑制黑頭產生。（圖／翻攝IG@ponysmakeup）

除了直接清除黑頭，日常保養建議可搭配以下4點做好長效抑制，減少黑頭產生。

1.一天使用1～2次氨基酸洗臉乳做好日常清潔。

2.一週可用1～2次含高嶺土泥膜幫助清潔控油。

3.可適度搭配潔面刷清潔粉刺易生成局部。

4.適度使用果酸、杏仁酸、水楊酸、乳糖酸等酸類精華，促進代謝。

最後廖醫師也提醒，肌膚的出油還會受到飲食影響，像是甜食、油炸食品等高熱量食品會影響皮脂腺加劇出油，同時產生閉口、粉刺、黑頭等皮膚問題，尤其是容易出油的油性肌更要注意。

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關鍵字：

保養, 護膚, 黑頭, 去黑頭, 粉刺, 改善, 預防, 清除, 秘訣, 正確方法, 皮膚科醫師, 醫生, 廖苑利

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