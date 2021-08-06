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飯後刷牙超管用！網曝「懶人減重7招」，不運動也能瘦

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▲▼網曝「懶人減重7招」，不動也能瘦 。（圖／Unsplash、Pexels）

▲飯後刷牙也能幫忙抑制食慾。（圖／Unsplash、Pexels，以下同）

編輯 / Amber

怠惰好一陣子，身上累積了不少肥肉，就是瘦不下來，不想少吃多動，168斷食法又覺得難挨，不妨從日常小習慣開始下手，一點一點慢慢改過來，讓你無痛回歸理想體態。

▲▼網曝「懶人減重7招」，不動也能瘦 。（圖／Unsplash、Pexels）

#改變進食順序

不少人都習慣從米飯開始先吃，想要成功瘦身必須改變進食順序，請從蔬菜→肉食→主食順序下手，若有湯類也可先喝，幫族提升飽足感。

#細嚼慢嚥

吃東西盡量放慢速度，搭配細嚼慢嚥來增加飽足感，每次進食建議咀嚼10-20下，讓自己不想再吃更多東西。

▲▼網曝「懶人減重7招」，不動也能瘦 。（圖／Unsplash、Pexels）

#多吃纖維食物

飲食要有進有出，不想要變胖，排便一定要順暢。建議多攝取富含膳食纖維食物，像是粗糧、蔬菜、豆類等，不僅能促進腸胃蠕動，更能增加飽腹感，加速食物的排出。

#吃飯七分飽

想要成功甩肉，每餐建議七分飽，飲食過量會使吃進肚中的脂肪、蛋白質不能被有效利用，最後儲存在體內，使得體重上升。

#飯後刷牙

飯後刷牙不只是好的衛生習慣，更可降低口腔疾病的產生，刷牙後口齒變得清新，也會降低想吃東西的慾望。

▲▼網曝「懶人減重7招」，不動也能瘦 。（圖／Unsplash、Pexels）

#多喝水

水喝水不只能瘦身，更能幫助養顏美容，每天攝取足夠水分幫助帶動新陳代謝，將體內廢物排出，餐前適量飲用也能增加飽腹感。

#盡量少放調味料

不少女星減重都是從清淡飲食做起，更有人怕水腫連鹽都不加，調味醬料少放，可以幫你減低不少熱量。

►豆腐吃錯會發胖！營養師最怕「這一種」，熱量高到嚇人

關鍵字：

瘦身, 懶人減肥, 不運動

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