飯後刷牙超管用！網曝「懶人減重7招」，不運動也能瘦

▲飯後刷牙也能幫忙抑制食慾。（圖／Unsplash、Pexels，以下同）
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怠惰好一陣子，身上累積了不少肥肉，就是瘦不下來，不想少吃多動，168斷食法又覺得難挨，不妨從日常小習慣開始下手，一點一點慢慢改過來，讓你無痛回歸理想體態。
#改變進食順序
不少人都習慣從米飯開始先吃，想要成功瘦身必須改變進食順序，請從蔬菜→肉食→主食順序下手，若有湯類也可先喝，幫族提升飽足感。
#細嚼慢嚥
吃東西盡量放慢速度，搭配細嚼慢嚥來增加飽足感，每次進食建議咀嚼10-20下，讓自己不想再吃更多東西。
#多吃纖維食物
飲食要有進有出，不想要變胖，排便一定要順暢。建議多攝取富含膳食纖維食物，像是粗糧、蔬菜、豆類等，不僅能促進腸胃蠕動，更能增加飽腹感，加速食物的排出。
#吃飯七分飽
想要成功甩肉，每餐建議七分飽，飲食過量會使吃進肚中的脂肪、蛋白質不能被有效利用，最後儲存在體內，使得體重上升。
#飯後刷牙
飯後刷牙不只是好的衛生習慣，更可降低口腔疾病的產生，刷牙後口齒變得清新，也會降低想吃東西的慾望。
#多喝水
水喝水不只能瘦身，更能幫助養顏美容，每天攝取足夠水分幫助帶動新陳代謝，將體內廢物排出，餐前適量飲用也能增加飽腹感。
#盡量少放調味料
不少女星減重都是從清淡飲食做起，更有人怕水腫連鹽都不加，調味醬料少放，可以幫你減低不少熱量。