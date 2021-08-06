吃很少卻瘦不下來？想減肥先避開5大隱藏「發胖地雷」

▲想成功瘦身，快把5個隱藏版「發胖地雷」認清楚。（圖／翻攝IG@kkmmmkk）

編輯／Amanda

很多人為了維持身材或減肥，努力控制飲食，不敢吃太多，卻發現瘦不太下來、甚至還發胖，你是不是也覺得很委屈？其實可能是你忽略了以下5個隱藏版「發胖地雷」，像是自以為喝湯有飽足感又健康就猛喝？快點改起來，成功瘦身不是夢。

1.料理方式不對，蔬菜也會變發胖食物

再健康的食物，料理方式不對，就會變成「發胖食物」、「熱量大戶」，比如含有豐富纖維的蔬菜，如果是以油炸、乾煸等料理方式烹調，油份、熱量都很高；還有減脂健身族群最愛的雞胸肉，蛋白質高、脂肪低，但若是料理成糖醋雞丁、脆皮雞胸、宮保雞丁等，就變成高油食物，可說是「健康食物，垃圾吃法」。

▲有些水果的糖分很高，吃多了容易發胖。（圖／翻攝unsplash）



2.水果吃太多



有些人以為吃水果很健康，就多吃水果來填肚，甚至用水果代替正餐來減肥，但很多水果的含糖量都很高，吃多了不僅不會瘦，甚至還發胖。比如早上吃根香蕉，中午吃幾片西瓜，晚上再吃顆火龍果，這樣下來攝取的「糖」加起來都不止一碗飯。

▲碳水化合物含量高的食物可說是「隱藏版主食」。（圖／翻攝unsplash）

3.忽略了「隱藏版主食」

減肥時大多數人會減少攝取米飯、麵等澱粉份量，多吃蔬菜、蛋白質，但除了澱粉，有些食物的碳水化合物含量高，堪稱「隱藏版主食」，卻經常會被忽略。像是蓮藕、馬鈴薯、芋頭、玉米等「蔬菜」，或是毛豆、碗豆等豆類，如果配菜有這些食物，記得主食要少吃點，以免不知不覺中吃進過多主食。

4.果乾、蔬菜脆片不是健康食品

果蔬脆片不是健康食品，大部分都是使用低溫油炸，含油量不低，熱量當然也不低；另外，許多果乾為了美味考量，會添加不少糖和添加物，吃多容易發胖，也對健康無益。

▲有些湯裡含的脂肪和鹽分都不少。（圖／翻攝IG@miyayeah）



5.太愛喝湯



也有些人怕攝取過多油脂、熱量，減肥時不敢吃肉就猛喝湯，覺得有飽腹感又能解饞。可實際上，像是豚骨湯、牛骨湯、雞湯、番茄牛肉湯等，營養價值沒有想像的高，但湯裡含的脂肪和鹽分卻不低。其實油脂不可怕，可怕的是忽略了這些隱藏在湯中的油脂，還以為自己吃的很清淡、健康，不節制猛喝，無形中吃進了不少脂肪。

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