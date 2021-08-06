「限量包裝」 美妝更心動！MAC唇膏結合五大城市　BOBBI BROWN粉紅控最愛

文／美人圈

眾多美妝品牌的「經典產品」近期都換上新包裝啦！有限量七夕彩妝、絕美藝術家限定款、超萌Hello Kitty聯名系列等，正是補貨最佳時機。七夕情人節將至，也可以當作是自己的情人節禮物喔~

限量包裝的經典美妝產品1：BOBBI BROWN 限量七夕彩妝-粉紅鑽光系列

愛心控跟粉紅控不要錯過了！BOBBI BROWN推出七夕限量彩，這次的粉紅鑽光系列真的是美得令人窒息！BOBBI BROWN的明星商品，金緻美肌粉 #Pink Glow、極致鑽石眼影 #Opal Moonstone、晶鑽桂馥潤色護唇膏 #Bare Pink ，都是網路上超級火紅、經典的彩妝，還沒用過的朋友可以趁著這次限量包裝入手喔~

▲ BOBBI BROWN 金緻美肌粉-粉紅鑽光雙色盤7g，粉紅鑽光-極致鑽石眼影。（圖／BOBBI BROWN）

▲BOBBI BROWN 粉紅鑽光-晶鑽桂馥潤色護唇膏2.3g。（圖／BOBBI BROWN）

限量包裝的經典美妝產品2：肌膚之鑰 精萃光采系列-璀璨限量版

貴婦頂級品牌 Clé de Peau Beauté 肌膚之鑰家的激光瓶、修復乳霜都是許多人的愛用保養品，這次全新包裝的與法式美學手繪藝術家聯名​，以光采為設計靈感，勾勒出幾何藝術​，高級質感的瓶身，加上最奢華的保養，超級值得收藏啊~

▲肌膚之鑰 精萃光采激光晶露75ml，肌膚之鑰 柔潤/淨透保濕露170ml，肌膚之鑰 日間防護/夜間修護精華乳(霜) 。（圖／Clé de Peau Beauté 肌膚之鑰）

限量包裝的經典美妝產品3：WHOO 后 秘帖循環精華-繁花爭豔版

后來自韓國的頂級尊貴宮廷護膚品牌，他們家的秘帖循環精華，在妝前或保養前的第一步做使用，能夠幫助後續保養品吸收，這次繁花爭豔版的靈感來自於只用在皇室慶典的《宮廷牡丹圖大屏風》，帶有吉祥平安、太平盛世的寓意，希望每一位使用產品的顧客都能一切順利、平安。

▲秘帖循環精華130ml+拱辰享雪白提亮防曬乳 SPF50+/PA++++ 25ml+雪白美肌水20ml+乳液20ml+潔顏乳13m。（圖／WHOO 后）

限量包裝的經典美妝產品4：INTEGRATE櫻特芮-Hello Kitty限定聯名系列

日系開架彩妝品牌INTEGRATE跟Hello Kitty聯名啦~精選三款熱門商品，柔焦輕透美肌粉餅、透潤柔光粉底凍、三度漸層光綻眼影盒，都有限量聯名包裝，每一款包裝上都有不一樣的Hello Kitty非常可愛呢！購買透潤柔光粉底凍還有贈送專屬收納套的訂製隨身鏡，超級卡哇依呢~

▲INTEGRATE x Hello Kitty柔焦輕透美肌粉餅n 10g，透潤柔光粉底凍限定版18g，三度漸層眼影3.3g。（圖／INTEGRATE櫻特芮）

限量包裝的經典美妝產品5：MAC 子彈唇膏-全新城市系列限量版

MAC的子彈唇膏一定是每個女孩人手一支吧，MAC結合亞洲最適合度假出遊的五個城市，東京銀座街區、首爾塔、峇里島、惠安古城，以及普吉島，這五款顏色也都非常適合亞洲人，顯白也顯氣色，快挑一支你最想去的城市唇膏吧~

▲MAC 城市系列-子彈唇膏限量版。（圖／IG@maccosmeticstaiwan）

限量包裝的經典美妝產品6：SISLEY 全能乳液-夢想優游限量瓶精萃光采系列

SISLEY的經典商品全能乳液，主打適合所有膚質，一瓶完成保濕、修護、明亮，這次與藝術家Elzbieta Radziwill合作，靈感源於對大自然的摯愛，彩繪出了一場奇幻夢境，魚兒們就像永恆的力量，穿梭在大自然之中，使用了全能乳液就好像能跳脫現實，在夢中暢快地悠遊。

▲SISLEY 全能乳液 2021夢想優游限量瓶125ml。（圖／SISLEY）

限量包裝的經典美妝產品7：森歐黎漾 浪漫CP洗髮組

網路5星評價、榮獲2021 全球美妝奧斯卡的洗護品牌「SAHOLEA森歐黎漾」，推出限定版「一世久久情人洗髮組」，結合明星系列「淨平衡」及「水漾薔薇」，搭配專櫃級對香概念，送自己和男友一人一瓶，約會時就能飄出成雙成對的髮香啦~

此次「一世久久情人洗髮組」也首推1000ml大容量，CP值超高，讓戀愛保鮮期一世久久！

▲淨平衡洗髮精1000ml、水漾薔薇洗髮精1000ml，以組合販售不拆售。（圖／森歐黎漾）

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