TISSOT缺貨復刻錶推自動款　2萬進軍機械錶世界

▲TISSOT PRX 40 205自動錶藍面款，21,100元。（圖／TISSOT提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

「瑞士國民錶」TISSOT（天梭表）重新詮釋70年代末紅極一時的PRX系列，今年初推出石英錶因復古外型加上極具競爭力的價格，在全球造成大缺貨，台灣也是一補貨旋即銷售一空，品牌趁勢推出自動上鍊機械錶，約2萬出頭便能擁有，搶佔機械錶入門市場。

▲TISSOT PRX 40 205自動錶，22,000元。

TISSOT於1978年推出纖薄酒桶形錶殼、指標纖細的寬大鍊節式石英錶，品牌為其註冊PRX之名，因為「PR」代表精確與耐用，「X」是羅馬數字，表示10個大氣壓，即防水深度100米。今年重現其風采，打造錶徑40毫米的PRX 40 205腕錶，面盤有藍色、黑色或銀色，飾有方形巧克力浮雕壓紋圖紋，裝載動力儲存80小時的Powermatic自動機芯，維持原創款的纖薄特色。

▲MIDO Baroncelli Signature永恆系列男錶，27,000元。（圖／MIDO提供）

MIDO（美度表）也有豐富的入門機械錶可供選擇，旗下Baroncelli Signature永恆系列男錶，於深藍色面盤裝飾巴黎釘紋裝飾圖案，增添古典氣息，而內在首度採用Nivachron®抗磁性鈦游絲製成的機芯，減少磁力對錶款的影響，以保持高精準度。

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